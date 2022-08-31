杜凱琹入選十傑雙喜臨門　梁育榮再爭奧運資格｜傑出運動員2021

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（31日）於香港會議及展覽中心舉行，頒發多個團隊和個人獎項，其中乒乓女團一員杜凱琹雙喜臨門，連奪最佳運動組合獎和傑出女運動員。



「傑運」今年除了將「星中之星」分拆為男、女子2個獎項外，更將「八傑」增加至「十傑」，再將席位平分為男、女子各5位。乒乓球代表杜凱琹除了夥合力贏得奧運乒乓女子團體銅牌的李皓晴和蘇慧音，勇奪最佳運動組合獎外，更獲選成為「十傑」之一。

最佳運動組合由3個組合奪得，分別是：（左起）硬地滾球組合梁育榮、黃君恒和劉慧茵；女子乒乓團體組合蘇慧音、李皓晴及杜凱琹。羽毛球混雙的鄧俊文／謝影雪亦獲獎，惟因比賽不在港。（李澤彤攝）

杜凱琹：傑出運動員獎是意料之外

2020東京奧運，香港團隊代表杜凱琹、李皓晴和蘇慧音，於乒乓球女子團體賽中勇奪銅牌，杜凱琹因而認為：「團隊（獎）有預期會得到，但單人獎就沒有想過，上台都不知道講什麼，因為（事前）覺得不可能（是我）。」

雖然杜凱琹認為不少女運動員相當出色，自己得獎機會很微，卻在往年有過期待：「我參加過好多年，以往都只在台下吃飯，有想過會不會有一天可以上台。」強調得獎讓自己更不敢怠慢，會努力爭取好成績，最接近的機會就是9月的世界錦標賽，再放眼亞運和各個奧運積分賽事。

杜凱琹連奪個人及組合獎項，大感驚喜。（李澤彤攝）

梁育榮備戰12月世界錦標賽

另外，殘疾人士硬地滾球BC雙打代表梁育榮、劉慧茵和黃君桓，去年於東京殘奧取得一面銀牌，今屆獲得最佳運動組合獎。梁育榮表示下一個目標將會是12月的巴西舉行的世界錦標賽，「這個佔巴黎奧運的積分比重大，如果有獎就大機會可以取得巴黎奧運入場券，到時候再展望金牌。」