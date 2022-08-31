劉知名成首名獲獎空手道男將：感到好光榮｜傑出運動員2021

劉知名周三（31日）奪得香港傑出男運動員，台上哽咽發表感言。事後問他是否因為想起克服傷患的日子，他笑言：「因為咩都諗唔到，剛剛傳影片給媽咪，聽到宣布『空手道』就愕然。」

由獲提名2016年度「香港最具潛質運動員」，到5年後的今天首奪傑出男運動員獎，他認為是最好的安排。



「其實我嚟過㗎喇。」手上穩穩握着長型獎座的劉知名說。他曾在5年前「來過」傑運頒獎禮，當年他以28歲之齡獲提名2016年度「香港最具潛質運動員」。

今晚宣布「傑出男運動員」結果時，劉知名才剛拍下大會播放的妹妹劉慕裳得獎感言片段、並正傳予母親，直到聽到「空手道」三個字，他自言「愕咗然」。

劉知名首次獲得傑出運動員獎項。（李澤彤攝）

劉知名：沒想過跟妹妹一起拿獎

劉知名緊接在妹妹劉慕裳之後獲得「十傑」獎項（5男5女），他上台看到大會錄製的運動員影片，片中的自己提到去年克服十字韌帶傷患、再在全運會首奪銅牌，令他不禁感觸，發表感受時一度哽咽，「沒想過跟妹妹一起拿獎，早前斷十字韌帶，訓練不簡單，全運會奪第3是證明，今次得獎是錦上添花。」

在全運摘銅前不為人知的傷患經歷，是他的鍛練場。「自己經歷過傷患，又因疫情不能出賽，直到全運才能比賽，經歷21日隔離，在一個狹窄空間中訓練，再在全運取得獎牌，再到今日取得傑出男運動員獎，感受好深。」

劉知名發表得獎感言時，一度哽咽。（李澤彤攝）

即使是十字韌帶創傷，他認為「所有事都是一個最好的安排」。他說：「包括不幸受傷，但又遇上疫情去不成比賽，讓我有時間做治療。也遇上好醫生、好的物理治療師團隊、好的教練。」他坦言以前是個固執的運動員，「覺得自己做到某些動作就做」，但受傷後從同樣斷過十字韌帶的教練身上取經，終在避免受傷下打出好表現。

劉知名在去年陝西全運奪下男子個人形銅牌，是他成人組賽事的首面獎牌。他坦言今年大會首將獎項分男女組別，才有機會與「阿妹」一起奪獎，別具意義。由於以往大會僅限各總會提名一人，他說：「其實被提名已很開心，平時都是提名阿妹，碰巧今次有男同女（傑出運動員），又碰巧提名我和她，碰巧又一齊獲獎，都是緣份。」

今屆傑出運動員選舉，由過去選出8名運動員（八傑），增至今屆男、女各5人，一共「十傑」，左起：劉知名、黃鎮廷、何詩蓓、張家朗、朱文佳、李慧詩、杜凱琹、江旻憓。有份獲獎的石偉雄及劉慕裳因比賽而不在港。（李澤彤攝）

曾被誤會出戰其他項目 劉知名：好感謝市民支持

他再看看手上的獎座，「成為第一個空手道取得傑出運動員的男運動員，感到好光榮。」他坦言希望能藉此幫助推廣「自己的空手道項目」，「自去年東京奧運阿妹摘銅、我在全運奪牌後，看到市民對香港體壇、空手道好大支持。好感謝市民支持，我們今次網上投票排到第4，這是10年前不會預計到的事，以前還會被誤會是其他項目。」他笑道。

自去年12月亞錦賽後未有再出賽的他，坦言狀態不俗，現正專心備戰9月的空手道一級系列賽土耳其站。