英超｜夏蘭特再戴帽破阿古路紀錄　5場轟9球效率奇高

入波，其實唔難！曼城神鋒夏蘭特繼上仗對水晶宮連中三元後，周三（31日）深夜鬥諾定咸森林，再度展示驚人的入球能力，上半場38分鐘已經「戴帽」，助「藍月亮」大勝一場。



因為世界盃的關係，英超季初已經「開快車」，曼城周中主場鬥「升班馬」諾定咸森林，迪布尼及馬列斯先列後備，上場「戴帽」的艾寧夏蘭特（Erling Haaland）正選披甲，夥拍另一新兵艾華利斯及菲爾科頓攻堅。

夏蘭特上場連中三元，今仗「食過返尋味」。上半場12分鐘，入楔接應菲爾科頓傳中，森林隊長禾路（Joe Worrall）又拉又扯，但依然未能阻礙夏蘭特，搶點左腳近射破網開紀錄。

全靠森林門將軒達臣一次誤傳，「藍月亮」隨即策動反擊，「三爬兩撥」已進入敵軍的危險地帶，科頓準備起腳時，被對方守衛鏟走皮球，得益者卻是夏蘭特，面對空門輕鬆建功。38分鐘，簡斯路左路傳中，史東斯頭槌二傳，門前的夏蘭特再一次無懼對手夾擊，近門跳頂得手，不足半場已經再度「戴帽」，結果曼城全場大勝森林6：0。

夏蘭特連續兩場大演帽子戲法，是英超史上第7名球員創下這紀錄，僅花5輪便追平孫興慜及沙迪奧文尼的英超「戴帽」紀錄。夏蘭特同時超越名宿昆尼（Mick Quinn）及阿古路，成為首名初登陸英超的球員，在首5場轟入9球。另外，這名挪威神鋒效率奇高，5場賽事的觸球次數僅105次，平均11.6次觸球，就有1個入球。

夏蘭特賽後獲選為今仗最佳，被問及今仗表現時，他以一個簡潔回應：「超勁（Amazing）」，並指今仗就是延續上場氣勢。夏蘭特極速交出亮眼成績表，他歸功於一眾隊友，「球隊表現十分出色，沒有事情要投訴，我只是聽從哥迪奧拿的指示，加上一班出色的隊友，沒有他們，我不能經常把皮球送入網。」

即使夏蘭特已打破阿古路的紀錄，主帥哥迪奧拿依然把這名阿根廷名宿放在特別的位置，「沙治奧（阿古路）是曼城傳奇，他曾攻入最關鍵的入球，但夏蘭特有能力成為下一個傳奇。」

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