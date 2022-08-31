足球熱話︱0：9是易帥心理關口？　柏加被炒同日登地聯領隊亦落鑊

利物浦英超周六（27日）大勝升班馬般尼茅夫9：0，數小時後，蘇超班霸些路迪同以9：0大炒登地聯。即使時值季初，兩場比賽敗陣的領隊，今天（30日）同遭厄運。

般尼茅夫宣布解僱領隊柏加（Scott Parker）不久，輪到登地聯亦公布辭退領隊羅斯（Jack Ross），彷彿令0：9這個比數，成為管理層決定易帥的心理關口。不過有一個英超領隊，卻兩度輸掉9球至今仍「健在」。



般尼茅夫領隊柏加下台。（Getty Images）

般尼茅夫重返英超後並未如諾定咸森林般斥巨資增兵，5個新兵3個免費，另外兩個加起來只用上2200萬英鎊。陣容實力明顯不及對手之下，開鑼戰主場仍能以2：0擊敗阿士東維拉。不過之後遇上地獄賽程：曼城、阿仙奴和利物浦，結果3仗全敗，對利物浦一仗更慘負0：9，柏加僅4輪比賽後被炒。

英國《每日郵報》報道，柏加是自從2004年後首位在8月開季不久就被炒的英超領隊。在04/05球季，紐卡素及修咸頓開季後在8月分別炒了卜比笠臣（Sir Bobby Robson）及史杜洛克（Paul Sturrock）。

些路迪周六深夜9：0大勝登地聯。（Twitter）

相對而言，登地聯辭退羅斯似乎較為合理。今季在他領軍下，球隊不止在蘇超5戰全敗，歐協聯第三圈外圍賽對阿爾克馬爾，首回合主場贏1：0，次回合作客卻以0：7大敗，兩回合以1：7出局，追平蘇格蘭球隊在歐洲賽最大落敗比數。

0：9慘負些路迪後，登地聯公布辭退領隊羅斯。（Getty Images）

一日之內，兩個周末輸0：9的領隊相繼被辭退，意味什麼？競技運動講求心理，如此大敗可以是軍心散渙的因或果，管理層選擇此時手起刀落，是趁士氣進一步衰落之際及時止蝕，盡早另聘高明，重拾球員鬥志。

有趣的是，英超有位領隊先後兩次領軍慘負0：9，至今依然屹立不倒。說的正是修咸頓領隊哈辛赫圖。第一次是2019年10月，修咸頓主場對李斯特城10分鐘便失守，12分鐘守將貝查恩特紅牌被逐後形勢更是急轉直下，半場已落後0：4，占美華迪和艾約斯佩雷斯分別大演帽子戲法，李斯特城終以9：0大勝。

修咸頓領隊哈辛赫圖兩度大敗0：9，依然健在。（Getty Images）

然後到2021年2月修咸頓作客曼聯猶如案件重演，開賽僅82秒，中場贊基維特斯（Alexandre Jankewitz）紅牌被逐，再次為大屠殺展開序幕。又是半場0：4，下半場82分鐘當修咸頓落後0：7之時，守將碧拿歷克領紅，聖徒在9人應戰下再輸多兩球，再次0：9慘敗。

修咸頓兩場敗仗都有球員早段被逐，似是情有可原，而且哈辛赫圖始終是個有想法的好領隊，2019/20球季英超得第11名，2020/21球季得第15名，均能護級，令他一直深得球會信任。兩度成功突破管理層落鑊心理關口，實在值得一眾領隊好好研究學習。