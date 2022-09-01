壁球｜亞錦賽銀牌葉梓豐因傷退役　遺憾美是拼盡全力沒有後悔

28歲的壁球港將葉梓豐周三（31日）於社交媒體宣布「掛拍」，結束9年職業生涯。這名亞錦賽銀牌得主撰文指，因傷而未能打出百分百水平，因而選擇退役，並感謝在職業生涯一直支持及幫助自己的戰友。



香港壁球隊近月現退役潮，繼廖梓苓與前「一哥」李浩賢相繼宣布退役後，葉梓豐亦因傷無奈「掛拍」。他在社交媒體以「遺憾美」來形容此決定。

葉梓豐在去年末的亞錦賽奪得亞軍，成為繼歐鎮銘及李浩賢後，第3位站上亞錦頒獎台的男將。他在文中表示因傷決定結束9年職業生涯，流露不捨之情，「一直唔想落筆，但係當比賽表現達唔到百分百嘅水平，是時候了。」

兩屆亞運團體獎牌得主葉梓豐宣布退役。（資料圖片／鄭子峰攝）

葉梓豐在2013年展開職業生涯，最高世界排名曾升至21位。他曾先後在2014年仁川亞運、2017年世界團體錦標賽摘下團體銅牌，並在2018年雅加達亞運偕李浩賢等人勇奪團體銀牌。

他在文中寫道：「好幸運，我可以成為壁球運動員，為了自己的夢想而奮鬥，向着自己的目標去衝，更加有幸可以着上港隊衫去拼搏。」他坦言最近兩年對其來說的確艱難，「除了因為疫情，更加因為醫學未清晰了解的問題，令我的膊頭未能在球場上完全發揮，遺憾未能夠更上一層樓。」

葉梓豐（右二）與李浩賢（右一）在上屆雅加達亞運取得團體銀牌，二人接連在月內宣布退役。（鄭子峰攝）

惟他強調：「我可以無愧於心咁講，面對挫折我努力過、付出過，遇到困難的時候拚盡全力，沒有後悔。有目標未能夠達成，或者這就是遺憾美，但重點是每一次的經歷都是一個學習過程。回頭一望，作為運動員得到的畢生受用，而且遠比得到的獎牌數目、世界排名更重要。」

「面對挫折我努力過、付出過，遇到困難的時候拚盡全力，沒有後悔。」（鄭子峰攝）

他感謝身邊的戰友，並寄語後輩，「最近多了機會接觸新一代球員，每一位都充滿潛能，多謝你們讓我看到當年的自己，希望你們都繼續努力。」

他認為退役並不是運動員的終結：「這一段精彩旅程的終結絕對不是一個句號，期待帶着運動員經歷帶給我的所有，作出新嘗試，繼續向新目標努力，我永遠都係一個運動員！」