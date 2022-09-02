美網｜拿度有驚無險反勝晉級第3圈　遇離奇意外浴血球場

美國網球公開賽男單次圈，2號種子﹑「泥地王」拿度與意大利球手霍尼尼爭晉級，這名西班牙名將在先落後一盤下，急起直追，更一度因為離奇意外致鼻樑流血，依然未能阻止他反勝晉級。



36歲的拿度（Rafael Nadal）與意大利的霍尼尼（Fabio Fognini）爭入美網第3圈，兩人過往曾經17次交手，「泥地王」往績佔優，贏得其中13次。

拿度落後 次盤中段成轉捩點

今仗開局有別過往，拿度首盤兩度被破發，以局數2：6先輸一盤。雙方在次盤初段亦未能「保發」，互破之下打成2：2平手，霍尼尼其後鞏固優勢，順利保住發球局，拿度落後至2：4。

拿度入局慢，首盤打得吃力。（Getty Images）

入局較慢的拿度突然發力，終於成功在發球局取分，然後再兩破霍尼尼，連取4局下反勝，以局數6：4扳回一城。拿度打斷對手氣勢後，愈打愈順，非受壓失誤亦大大減少，第3及第4盤合共僅得10次，並以6：2及6：1輕取對手，力戰2小時43分鐘有驚無險反勝對手，將與另一老將加斯基特（Richard Gasquet）碰頭。

拿度反勝霍尼尼，有驚無險躋身第3圈。（美聯社）

拿度愈打愈順卻遇離奇意外

拿度順風順水，戰至第4盤時卻遇上意想不到的意外。拿度被迫在底線，欲救球時判斷錯誤，他立即轉回向另一方向擊球，球拍撞向地面反彈，拿度的鼻樑硬接一招，打到「爆缸」。球拍的撞擊力不少，拿度隨即掉下球拍，雙手掩臉，並步向場邊要求軍醫治理傷勢，幸好只是皮外傷，軍醫處理傷口後貼上膠布，無阻他如常作賽。

Nadal just hit himself on the nose with his own racket..?? pic.twitter.com/KWHhCxVxxA — D(err)ick white (@busyknowingball) September 2, 2022

拿度賽後透露向球迷們報平安，「我無事，無咩大礙，只係一開始有少少暈暈，同埋有少少痛。」他笑言過往亦曾被擊中，卻不是網球拍，而是高爾夫球桿。

+ 1

對於次盤一度落後局數2：4，拿度坦言今仗入局太慢，花了一個半鐘才取回狀態。縱然如此，拿度依然看得開，「這就是比賽的一部分，你需要接受現實，今個月發生不少事情，我預想過一切也可能發生。」

拿度鼻樑上的膠布清晰可見。（Getty Images）

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