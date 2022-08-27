美網｜祖高域缺席未能與拿度競逐一紀錄　「一哥」麥維迪夫嘆可惜

祖高域（Novak Djokovic，台譯喬柯維奇）堅持拒打疫苗，因而無法入境美國參加美網賽事，勁敵拿度（Rafael Nadal，台譯納達爾）與球王麥維迪夫（Daniil Medvedev，台譯梅德維夫）也嘆可惜。



祖高域日前在個人社交媒體宣布缺戰下周一展開的美網，意味他無緣挑戰個人生涯第22座大滿貫賽事金盃。

祖高域今年曾出戰兩項大滿貫，法網打入8強，並在溫網奪冠。（Getty Images）

拿度在美網賽前記者會上表示可惜：「以我個人觀點而言，這是一個非常悲傷的消息，頂尖好手受傷或其他因素不能參賽，總是很遺憾。」

惟這名西班牙名將強調，選手的重要性不會勝過比賽，「史上最好的選手之一不能參賽，對於球迷和賽事來說都是損失，因為我們總想看到最好的戰場。同時，我也說過很多次了，這項運動比任何選手都重要。」他坦言地球不是繞着選手而轉，他先前也多次因傷無法參賽，網球世界仍然持續前進，這是一件好事。

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拿度表示對祖高域未感出戰美網感到可惜。（Getty Images）

俄羅斯好手麥維迪夫挑戰衛冕，力拚生涯第2個大滿貫男單冠軍。（Getty Images）

麥維迪夫力爭衛冕

至於現任世界第一、衛冕的俄羅斯好手麥維迪夫，則表示最可惜是無法看到生涯21座大滿貫冠軍的祖高域，與目前史上最多22座大滿貫金盃的拿度競逐紀錄：「我覺得某方面來說，祖高域與拿度的競爭正激烈起來，22、21，都是很誇張的數字。很可惜他不能來，我覺得這對網球來說會是很棒的故事。」

麥維迪夫將挑戰衛冕，力拚生涯第2個大滿貫男單冠軍，並爭取冠軍積分力保當今球王寶座。

拿度在美網展開前與波蘭20歲網球美少女施安迪參加表演賽。（Getty Images）

在男子四大滿貫賽事中，美網是近年唯一缺乏固定「制霸者」的賽事。祖高域以澳網最多冠軍見稱，拿度是法網「泥地王」，費達拿則最擅長溫網草地賽。費達拿早年寫下美網5連霸戰績後，拿度曾奪得4屆美網冠軍，亦是拿度在法網外最多冠的大滿貫賽事。

美網是拿度在法網外奪得最多冠的大滿貫賽事。（Getty Images）

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