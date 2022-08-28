莎蓮娜威廉絲傳奇落幕　改寫女子網球定義　狠碎黑人女孩玻璃天花

莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）宣布退役，即將上演的今屆美國網球公開賽（美網）是他的告別戰。1995年開始打職業賽、23次高舉大滿貫錦標，曾屹立球壇頂峰多年，留下的遠不止紀錄與數字。

女子網球的定義因他改寫，他以毅力和膽識親自示範一個處於種種劣勢的人，也有能力做自己喜歡的事情而出人頭地，哪管他只是個草根階層出身的黑人小女孩。



莎蓮娜威廉絲飛躍網球壇，成為史上最強女子球手。（Getty Images）

改寫女子網球定義

公開賽年代女子網球壇，可簡單以威廉絲姐妹來劃分。兩姐妹出現之前，世界女子網球壇是怎麼樣的？由金夫人（Billie Jean King）、葛特（Margaret Court）、艾華特（ Chris Evert）、嘉芙（Steffi Graf）到軒芝絲（Martina Hingi），不同年代的最佳球手皆是優雅而注重技巧。觀賞性高之餘，好像總差點什麼。22次贏得大滿貫的嘉芙，反手也只懂削球而已。

當時網球是典型上流社會淑女運動，注重力量和速度的球手只在少數，最著名的娜華蒂露娃（Martina Navratilova）被香港傳媒起了個「女金剛」的花名，他與莎莉絲（Monica Seles）、迪雲樸（Lindsay Davenport）的體力型打法曾掀起一點波瀾，直到威廉絲姐妹冒起，終為女子網球引入巨變。軒芝絲的發球時速約160公里左右，嘉芙曾是發球最強女將，時速達180公里，威廉絲姐妹？輕輕鬆鬆便開過200公里以上。

發球是細威一大武器，即使退役在即仍努力練習。（Getty Images）

接受父親刻苦訓練成奇才

打過網球的朋友都會知道，從網球拍擊中球的聲音，已可大致分辨球速。威廉絲姐妹的球一擊出，那清脆聲響騙不了人。由發球到正手、反手擊球力量，到奔跑速度，他們均傲視一眾女子球手。比起對手獲各大名師指導，兩姐妹自小接受父親李察嚴格訓練，每天6時起床在返學前受訓，放學後繼續練習直至晚上。

這樣的努力和專注，令他們甫晉軍網壇即火速異軍突起，只計單打賽事，莎蓮娜1999年率先在美網封后，維納絲一年後連奪溫布頓和美網，兩姐妹雄霸網壇好幾年，姐姐維納絲成名後對時裝興趣漸濃，唯獨莎蓮娜一路在網球路上求進，曾以為自己會在28、29歲退休，怎料愈戰愈勇，2017年7奪澳網，累積23個大滿貫錦標。當時全世界以為，「細威」打破葛特的24次紀錄只是時間問題，無奈冠軍正好停止在那一年。

莎蓮娜威廉絲2017年當上媽媽，復出後未能再奪大滿貫。（美聯社）

人生巨變大滿貫不再手到拿來

2017年當莎蓮娜贏得澳網冠軍時，其實已懷孕兩個月，同年9月女兒Olympia出生，人生重心從網球變為女兒和家庭。不知是心態改變，還是膝部傷患問題影響愈來愈大，昔日贏大滿貫如探囊取物的「細威」，失去那份必勝信念，2018、2019連續兩年在溫網和美網飲恨，得到4次亞軍。復出後身型暴漲好幾個碼，對膝傷有害無益，跑動能力大不如前成為致命傷。

傷患加上疫情令他參與的比賽買少見少，而且很多時早段已出局，以為他還想堅持多一會，直到追平甚至超越葛特的24冠，女兒的一句話終令他在40歲的這一年決定退下來。他為《Vogue》雜誌親撰講述退役心路歷程的文章，以女兒Olympia跟電話應用程式的對話為開端，程式問Olympia：「長大後你想成為甚麼人？」5歲的Olympia輕聲回答：「我想做大家姐。」

2018美網決賽據理力爭：

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永遠不滿足全力求進

Olympia已不止一次向媽媽提出這要求，小妮子渴望有個妹妹，莎蓮娜寫道：「相信我，我從不希望在網球與家庭之中取捨，我不認為那是公平。如果我是男人，根本不用寫這文章，因為我可以出去比賽贏波賺錢，太太在家做體力勞動和為這個家開枝散葉。」他討厭退役一詞，坦言一生只得網球，為此一哭再哭，始終歲月不饒人，幾經思量，即將滿41歲加上身體現況，終選擇以家庭為先。

這就是典型的莎蓮娜，他從不會因為自己處於不利位置，放棄追尋夢想的機會。一個被白人女孩主導的運動，他與姐姐一起以體能和速度去改變它。現今發球200公里以上的女子球手比比皆是，女子網球整個運動因為他的出現而進步良多，也不會再有一個具明顯弱點而長處世界排名第一的球員，競爭性大增。

小時候的威廉絲姐妹：

狠碎黑人女孩玻璃天花

2007年四大滿貫男女子球手獎金看齊，威廉絲姐妹正是背後兩大推手。他不會被種族、性別以至任何不利條件，局限自己發揮空間。就算自己一代做不到，仍會勇於發聲並推動改變。他的成就遠遠不止23個大滿貫錦標和94,588,910萬美元獎金，而是完美示範作為一個不被世人看好的黑人女孩，成就可以達到什麼高度，無限擴展全球人類思考空間。

他對完美的追求，改變的甚至不止網球，連帶改寫女性運動的定義。為什麼只有男孩能夠做到？莎蓮娜根本不用提出疑問，他用行動告訴世人答案。女子網球一樣可以充滿力量和競爭，一樣可以熱血沸騰，一樣可以結合技術與速度。一切玻璃天花板，狠狠被他打破。

莎蓮娜威廉絲是網球界最強女王，沒有之一。（美聯社）

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麥根萊：成就睇齊米高佐敦與布雷迪

對於「細威」成就，女子網球聯合會（WTA）主席西蒙（STEVE SIMON）總結，「他是其中一個最偉大冠軍，一個企業家，一個母親，一個女子事業投資者，為全球女孩和女性帶來啟發。」名將麥根萊（John McEnroe）更指，「他的成就與米高佐敦、勒邦占士和布雷迪（Tom Brady）並肩。」

2021年美網冠軍拉度簡奴（Emma Raducanu）稱，「他絕對改變了網球，從來沒有一位球手能像他那樣主宰女子比賽的。」美國後輩歌芙（Coco Gauff）認為，「細威」成就後無來者，「他球員生涯留下來的傳奇印記，我不認為任何人能夠接近，那份傳奇將會一路伴隨他的一生延續下去，啟發更多個不同世代。」

「泥地王」拿度對莎蓮娜退役大感可惜，「莎蓮娜以決心、熱情和紀律努力鍛煉好長一段時間，我希望某程度上他可以留在網球圈，對這運動會是件好事。莎蓮娜是個傳奇。」