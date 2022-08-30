美網︱細威告別戰首圈過關　全場爆滿每奪一分球迷高聲歡呼力撐

已預告今屆美國網球公開賽（美網）後退役的莎蓮娜威廉絲，周二（30日）早上出戰首圈賽事，跟加拿大公開賽一樣，即使只是賽事初段，球場依然全場爆滿。

他每得一分，均獲全場球迷高聲打氣。「細威」在球迷熱情支持下愈打愈好，順利以6：3、6：3擊敗黑山球手歌維妮（Danka Kovinic，台譯科維妮奇）晉級。大會特別舉行儀式向他致敬。



莎蓮娜威廉絲發球強勁依然。（Getty Images）

6屆美網冠軍莎蓮娜威廉絲，最後一次出戰美網，球迷依依不捨。每得一分，長長的大氣聲音不絕，為他增添動力。面對歌維妮表現不算完美下先取一盤6：3，第二盤愈戰愈勇失誤減少、發球依然強勁，領先至5：3，細威打破歌維妮發球局，再贏一盤6：3晉級。

不論勝負，大會早已為他預備一個告別致敬儀式，比賽一完，司議開口第一句便是：「不是今天，不是今天」（Not Today, Not Today）。「今次是莎蓮娜威廉絲最後一次亮相美網」這話一說完，全場表達不捨之情，傳奇名將金夫人現身致辭，說出首次看到莎蓮娜的情景仍歷歷在目。

莎蓮娜另一半Alexis Ohanian與女兒Olympia入場支持。（Getty Images）

當年一個少年網球活動上，6歲的莎蓮娜與他7歲的姐姐維納絲已顯示過人網球實力，令所有人難忘，當時金夫人問他，「你懂得發球嗎？」莎蓮娜說：「我可以」，金夫人問他：「你可否發球給大家看？」莎蓮娜回答可以。看到他發球後，金夫人對他說，不要改變任何一點。金夫人大讚，「莎蓮娜的發球是女子網球史上最漂亮的」，感謝對方啟發全部人。

全場球迷一起砌上：「莎蓮娜，我們愛你」（We Love You Serena）字樣，讓他開心又感動。 （Getty Images）

細威說，他期待起床後不用立即趕到球場練習的退役生活，也能夠全心全意做個好媽媽。大會播出莎蓮娜歷年在美網的精彩片段，並預先準備好紙牌，讓全場球迷一起砌上：「莎蓮娜，我們愛你」（We Love You Serena）字樣，讓他開心又感動。一如以往，他說會盡全力最到最好。



他曾6次在美網封后，對上一次已經是2014年。自從成為母親後，未能再贏得大滿貫。女單錦標停留在23次，今次能否一圓追平歌特24冠的夢想？

大細威再合力出戰女雙，令今屆美網更有看頭。（Getty Images）

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