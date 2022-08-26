美網｜祖高域未能入境美國被迫退賽 「等待下次參賽機會」
撰文：趙子晉
出版：更新：
今年最後一個大滿貫美國網球公開賽，將於下周初舉行，但祖高域再度因為沒有接種疫苗，而無法入境美國，故此無奈退賽，連續兩年無緣美網。
塞爾維亞「球王」祖高域（Novak Djokovic）堅持不接種新冠疫苗，未能符合美國的入境條例，他出戰美網一直成疑。早前更有球迷發起請願，希望美國當局網開一面。
美國入境部門沒有就此讓步，結果祖高域未能入境美國，連續兩屆緣盡美網，未能衝擊個人第4個美網錦標。
這名35歲的網球名網透過社交網站確認這消息，希望有機會再在美出賽，「遺憾地，因為我無法前往紐約，所以未能出戰美網，感激球迷們的愛與支持，祝福我有份出戰的朋友們。我會繼續保持良好的狀態及正面的態度，等待下次的參賽機會。」
美網賽事總監Stacey Allaster亦發聲明，對祖高域未能入境表示惋惜，希望祖高域能夠在明年的美網與球迷們見面。
祖高域曾經兩度確診新冠肺炎，這名塞爾維亞球手一直堅持不打疫苗，對他出戰有不少麻煩，年初的澳網「闖關」失敗，更引起軒然大波。祖高域今年曾出戰兩項大滿貫，法網打入8強，並在溫網奪冠。
更多網球相關報道：
美網｜澳洲壞孩子衰多口被告 「像喝了700杯」球迷被逐秋後算賬網球｜「英國楊丞琳」輕取前一姐過關 集中打好每一球成關鍵網球｜細威不敵「英國甜心」出局後拒受訪 獲對手致敬：莫大光榮網球熱話︱世界一哥被球迷一字觸怒 上前對質需由保安分隔︱有片網球｜施安迪加拿大公開賽爆冷16強止步 中國小將首闖8強網球｜莎蓮娜威廉絲淚別加拿大球迷 退役消息令全場爆滿場外加位網球｜細威宣布退役 27年職業生涯落幕 料美網為最後一戰網球︱莎蓮娜威廉絲14個月來首度贏波 「隧道盡頭終見光明」網球｜俄羅斯球王麥維迪夫終結尷尬紀錄 墨西哥奪登上世一後首冠網球｜拿度復操再觸傷舊患 祖高域「保時捷特訓」獲路人歡呼