美網｜祖高域未能入境美國被迫退賽　「等待下次參賽機會」

今年最後一個大滿貫美國網球公開賽，將於下周初舉行，但祖高域再度因為沒有接種疫苗，而無法入境美國，故此無奈退賽，連續兩年無緣美網。



塞爾維亞「球王」祖高域（Novak Djokovic）堅持不接種新冠疫苗，未能符合美國的入境條例，他出戰美網一直成疑。早前更有球迷發起請願，希望美國當局網開一面。

美國入境部門沒有就此讓步，結果祖高域未能入境美國，連續兩屆緣盡美網，未能衝擊個人第4個美網錦標。

祖高域入境加拿大失敗 被迫退出羅渣士盃 出戰美網成疑

祖高域不打疫苗仍想出戰美網 獲逾4萬人聯署支持

祖高域未能入境美國，無奈退出今年美網。（資料圖片／Getty Images）

這名35歲的網球名網透過社交網站確認這消息，希望有機會再在美出賽，「遺憾地，因為我無法前往紐約，所以未能出戰美網，感激球迷們的愛與支持，祝福我有份出戰的朋友們。我會繼續保持良好的狀態及正面的態度，等待下次的參賽機會。」

美網賽事總監Stacey Allaster亦發聲明，對祖高域未能入境表示惋惜，希望祖高域能夠在明年的美網與球迷們見面。

祖高域透過Twitter公布退出美網。（Twitter截圖）

祖高域曾經兩度確診新冠肺炎，這名塞爾維亞球手一直堅持不打疫苗，對他出戰有不少麻煩，年初的澳網「闖關」失敗，更引起軒然大波。祖高域今年曾出戰兩項大滿貫，法網打入8強，並在溫網奪冠。

祖高域今次出席兩項大滿貫，在溫網順利奪冠。（資料圖片／Getty Images）

更多網球相關報道：