美網｜莎蓮娜告別之旅未結束　力戰3盤勇挫「二姐」晉級

「細威」的最後探戈仍未終結，莎蓮娜威廉絲在美國網球公開賽次圈，力挫2號種子干達域晉級。



美網成為莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）的告別戰，打一場少一場，細威的一舉手一投足，也惹來在場球迷們的歡呼聲。

莎蓮娜首圈淘汰黑山的歌維妮後，與2號種子﹑愛沙尼亞球手干達域（Anett Kontaveit）爭晉級，硬仗可期。

細威告別戰首圈過關 全場爆滿每奪一分球迷高聲歡呼力撐

莎蓮娜威廉絲次圈遇上「二姐」干達域。（美聯社）

力戰近兩個半小時過關

倘若落敗，就會是莎蓮娜單打的最後一場，她當然沒有留力，加上在場球迷一面倒的歡呼下，細威與干達域早段打成均勢，戰至第9局，莎蓮娜把握機會，輕鬆破發，惟干達域隨即還以顏色，二人互破發球局下，需要以「Tie Break」分勝負，細威以細分7：4拔頭籌。

高爾夫球名將老虎活士也是座上客，當細威取分也不禁振臂高呼。（Getty Images）

莎蓮娜次盤被連破兩個發球局，細威其後未有刻意力追，並以局數2：6被追回一盤。進入決勝盤，細威再度發力向對手施壓，接連在對手的發球局找到機會，兩度破發取得優勢，結果以局數6：2再下一城，力戰接近2個半小時力克干達域，晉級第3圈鬥湯珍奴域（Ajla Tomljanovic）。

干達域不敵細威，美網次圈止步。（Getty Images）

擊敗二姐晉級 莎蓮娜：做返自己

告別之旅仍未結束，莎蓮娜賽後終露笑顏，並直言並非志在參與，「我非常有競爭性，我不用證明自己，又沒有東西可以輸，所以每場勝仗也是額外收穫。」

莎蓮娜被問及擊敗2號種子，有何感覺時，即使她邊笑邊回應，同樣是充滿霸氣，「我都是一個好球員，我喜愛挑戰，最近的練習也感覺不錯。我只是做回我自己，當我輸掉第二盤後，我告訴自己：『我要盡我一切的努力』，這就是我。」

莎蓮娜坦言今仗只是做回自己。（美聯社）

+ 3

更多網球相關報道：