轉會｜巴塞先斬後奏清洗功臣遭拒　比利連早阿朗素一步官宣有原因

巴塞隆拿（Barcelona）在轉會窗最後一日仍非常忙碌，一方面送走一對前鋒奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）及巴夫韋迪（Martin Braithwaite），另一方面簽入右閘比利連（Héctor Bellerín）。為了騰出薪酬空間及位置給馬高斯阿朗素（Marcos Alonso），巴塞竟然隱瞞佐迪艾巴（Jordi Alba），與國際米蘭達成外借協議，但佐迪艾巴得悉後拒絕轉會國米。



佐迪艾巴勢淪為巴塞的第三左閘。（Getty Images）

多間歐洲傳媒披露，巴塞在轉會窗關閉前與國際米蘭達成協議，同意將33歲左閘佐迪艾巴外借往「藍黑軍團」，巴塞會承擔其中60%人工。然而，這宗交易最終告吹，因為沒有得到球員同意。

傳巴塞想將佐迪艾巴外借至國際米蘭，但球員本人不想離隊。（Getty Images）

西班牙《每日體育報》指，巴塞與國米的談判完全繞過佐迪艾巴，打算先斬後奏，逼這名第4隊長離隊。佐迪艾巴對巴塞及國米的協議感到驚訝，其經理人也全不知情。得知消息後，佐迪艾巴與家人商量，即使在新球季會淪為第三左閘，也決定留在巴塞。

車路士宣布與馬高斯阿朗素解約，他將會加盟巴塞。（Getty Images）

巴塞突然想送走佐迪艾巴，是為了註冊另一位西班牙左閘馬高斯阿朗素。其實巴塞早就跟阿朗素達成協議，但因為註冊問題，令這宗轉會遲遲未能落實。車路士昨日在官網宣布，與31歲的馬高斯阿朗素協議解約，讓阿朗素成為自由身球員，方便他容後註冊成巴塞球員。車路士在解約聲明中大讚阿朗素在過去6年的貢獻，指他助球會贏得多項錦標，並製造了多個難忘的入球。

巴塞今季有18歲小將巴迪（Alejandro Balde）冒起，站穩左閘正選，阿朗素加盟後會成為其替補，亦有力競爭正選，至於佐迪艾巴就排在兩人之後。

西班牙右閘比利連重返巴塞。（Twitter）

在有限的薪酬空間下，巴塞認為右閘更逼切需要新球員，在轉會窗關閉前宣布簽入自由身的比利連。這名27歲西班牙右閘出身自巴塞青訓，效力阿仙奴10年，他與阿仙奴解約後，免費重返母會。同時，巴塞將21歲右閘達斯（Sergiño Dest）外借至AC米蘭。

轉會．關窗日︱車路士壓哨連簽兩將 「雙紅」齊借將補強

巴塞將21歲右閘達斯外借至意甲的AC米蘭。（Twitter）

在清冗員方面，巴塞以1200萬歐元將奧巴美揚售予車路士。這名33歲加蓬射手解約阿仙奴後，今年初自由身投巴塞，如今效力半年後離隊，回到英超。巴塞亦宣布，與31歲丹麥前鋒巴夫韋迪提早終止合約，他以自由身加盟愛斯賓奴。

除利雲度夫斯基外，巴塞還買入了拉芬夏。（Getty Images）

巴塞這個夏天轉會窗相當繁忙，未計尚未官方宣布的馬高斯阿朗素，他們今夏簽入6名重要新兵，包括基斯爾（免費）、安達斯基斯坦臣（免費）、拉芬夏（5800萬歐元）、羅拔利雲度夫斯基（4500萬歐元）、祖利斯古迪（5000萬歐元）及比利連（免費），合計轉會費超過1.5億歐元。

迪莊是巴塞最高薪的球員之一，巴塞一直希望他減薪或者離隊。（Getty Images）

巴塞上季開支超出了西甲財政公平政策的上限，今夏為了簽新兵，多次出售資產融資，同時清洗冗員，並要求隊中球員減薪。當中，法蘭基迪莊的去留成為持續整個轉會窗的風波，巴塞希望隊中高薪一族的迪莊一是減薪留隊，一是轉會離隊，但迪莊一直不願減人工，而曼聯更加一度與巴塞就迪莊的轉會費達成協議，其後車路士加入戰團，也希望得到迪莊。最終，擾攘了一個夏天，迪莊選擇留隊，有傳他將會同意降薪。