英超｜一文看盡Big 6轉會之最　阿仙奴曼城大獲全勝　一隊有隱憂

英超2022年夏季轉會市場宣告終結，「Big 6」在轉會市場上各有不同方向：阿仙奴與曼城目標明確；熱刺簽人明快。開季戰績未如理想的曼聯﹑利物浦及車路士也全力補強，本文分析6隊的轉會窗成果



最「啱用」－阿仙奴（上季英超排名：5）

今夏主要收購：

前鋒：加比爾捷西斯（曼城／4500萬鎊）、馬昆奴斯（聖保羅／300萬鎊）

中場：法比奧韋拉（波圖／3400萬鎊）

後衛：辛真高（曼城／3000萬鎊）、沙列巴（馬賽／外借收回）

門將：馬特端拿（新英倫革命／750萬鎊）



+ 1

主要離隊球員：

前鋒：拿卡錫迪（里昂／約滿離隊）、尼高拉斯比比（尼斯／外借）

中場：盧卡斯托拉拿（加拉塔沙雷／580萬鎊）、古安杜斯（馬賽／900萬鎊）、美蘭尼爾斯（修咸頓／外借）

後衛：柏保路馬尼（蒙沙／外借）、紐奴泰華利斯（馬賽／外借）

門將：尼奴（富咸／800萬鎊）



奧巴美揚及拿卡錫迪先後離開阿仙奴，阿迪達立即購入兩名巴西兵，填補空缺。曾與「達Sir」在曼城共事的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）迅速融入球隊，成為前線必不可缺的一員。另一由曼城來投的後衛辛真高（Oleksandr Zinchenko），除了能勝任左閘位置，亦能客串中場，增加阿迪達調兵遣將的空間。

接連外借至法甲3年後回歸的「半新兵」沙列巴（William Saliba），一迎來上陣機會便站穩陣腳，成為中堅必然之選之一。阿仙奴在陣容深度與實力上均有所提升，加上新兵們極速融入，開季5連勝足證阿仙奴今夏的轉會策略成功。

回歸阿仙奴的沙列巴表現亮眼，迅即成為後防主力。（資料圖片／Getty Images）

最「穩定」－曼城（上季英超排名：1）

今夏主要收購：

前鋒：艾寧夏蘭特（多蒙特／5100萬英鎊）、艾華利斯（河床／外借收回，今年1月1400萬英鎊買入）

中場：加雲菲臘斯（列斯聯／4200萬英鎊）

後衛：沙治奧高美斯（安德列治／1100萬鎊）、艾簡治（多蒙特／1500萬鎊）

門將：史提芬奧迪加（比勒費爾德／免費）



主要離隊球員：

前鋒：加比爾捷西斯（阿仙奴／4500萬鎊）、史達寧（車路士／4750萬鎊）

中場：費蘭甸奴（帕拉尼恩斯／約滿離隊）

後衛：辛真高（阿仙奴／3000萬鎊）



衛冕的曼城一直有「富豪球會」的標籤，但絕非胡亂花錢，今夏針對性補強，即使增添數名新兵，但保留大部分冠軍班底，陣容上未有太大變動。

哥迪奧拿說過欠缺一名前鋒，今夏即「起孖」簽入夏蘭特（Erling Halaand）及外借回歸的艾華利斯（Julian Alvarez），兩人皆在英超「開齋」，夏蘭特更連續兩場「戴帽」。從列斯聯加盟的加雲菲臘斯（Kalvin Phillips），至今一直養傷，未有上陣機會；「藍月亮」最後一日收購中堅艾簡治（Manuel Akanji），成為最後一塊拼圖。

夏蘭特連場「戴帽」，光芒四射。（Getty Images）

最「豪爽」－車路士（上季英超排名：3）

今夏主要收購：

前鋒：史達寧（曼城／4750萬英鎊）、奧巴美揚（巴塞隆拿／1200萬歐元）

中場：卓古美卡（阿士東維拉／2000萬英鎊）、薩卡利亞（祖雲達斯／租借）

後衛：高列巴尼（拿玻里／3400萬英鎊）、古古列拿（白禮頓／5800萬英鎊）、科芬拿（李斯特城／7000萬鎊）



+ 2

主要離隊球員：

前鋒：盧卡古（國際米蘭／外借）、迪姆華拿（RB萊比錫／2500萬鎊）

中場：真禾特（自由身／約滿離隊）、巴克利（自由身／解約離隊）、赫臣奧杜爾（利華古遜／外借）

後衛：魯迪格（皇家馬德里／約滿離隊）、基斯坦臣（巴塞隆拿／約滿離隊）、艾馬臣柏美尼(韋斯咸／1500萬鎊）、沙亞（摩納哥／外借）、馬高斯阿朗素（巴塞隆拿／解約離隊）



車路士5月尾易手，管理層變天，負責操作轉會多年的體育總監格諾芙斯基雅（Marina Granovskaia）離職，改由親力親為的新老闆托德波里（Todd Boehly）處理。

關於車路士的轉會消息，今夏傳過不停，新老闆猶如「FM式」收購，展開銀彈攻勢，豪花全英超最多的2.67億鎊引入史達寧（Raheem Sterling）、科芬拿（Wesley Fofana）、古古列拿（Marc Cucurella）等。收購行動到關窗日仍未終結，接連簽奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）、又借用瑞士國腳薩卡利亞（Denis Zakaria）。當然，車路士在收購上如此大手筆，也跟大批球員離隊有關。

車路士豪花2.6億鎊，史達寧是其中一名新兵。（資料圖片／Getty Images）

最「手緊」－利物浦（上季英超排名：2）

今夏主要收購：

前鋒：紐尼斯（賓菲加／8500萬英鎊）

中場：卡華路（富咸／770萬英鎊）、艾法美路（祖雲達斯／租借）

後衛：奇雲藍斯（鴨巴甸／650萬英鎊）



主要離隊球員：

前鋒：奧歷治（AC米蘭／約滿離隊）、南野托實（摩納哥／1550萬鎊）、沙迪奧文尼（拜仁慕尼黑／3500萬鎊）

中場：／

後衛：尼高威廉斯（諾定咸森林／1700萬鎊）

門將：卡利奧斯（自由身／約滿離隊）



利物浦今夏最矚目的收購，必定是「標王」達雲紐尼斯（Darwin Nunez），這名烏拉圭國腳身價高達8500萬鎊。

紐尼斯以外，利物浦只購入兩名球員，9900萬鎊的總支出是Big 6之中最少。利物浦中場受傷兵影響，堤亞高艾簡達拿、拿比基達及張伯倫先後受傷，兵源捉襟見肘，最終在轉會窗完結從祖雲達斯租借巴西中場艾法美路（Arthur Melo），彌補中場的空缺。

利物浦關窗前借用艾法美路，希望改善中場兵源問題。（Getty Images）

最「荷蘭」－曼聯（上季：英超第6）

今夏主要收購：

前鋒：安東尼（阿積士／8130萬鎊）

中場：基斯甸艾歷臣（賓福特／免費）、卡斯美路（皇家馬德里／7000萬鎊）

後衛：利辛度馬天尼斯（阿積士／5700萬英鎊）、馬拉西亞（飛燕諾／1700萬歐元）



主要離隊球員：

前鋒：卡雲尼（華倫西亞／約滿離隊）

中場：保羅普巴（祖雲達斯／約滿離隊）、連格（諾定咸森林／約滿離隊）、馬迪（羅馬／約滿離隊）、馬達（自由身／約滿離隊）、安達斯彭利拿（富咸／1000萬鎊）、加拿（愛華頓／1500萬鎊）

後衛：艾歷拜利（馬賽／先借後500萬鎊賣斷）、阿歷士迪尼斯（西維爾／外借）

門將：甸恩軒達臣（諾定咸森林／外借）



來自阿積士的曼聯新帥坦赫格（Erik Ten Hag）上任後，新收購的其中4人也有荷甲背景，且關係密切：利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）及安東尼（Antony）是坦帥的阿積士舊部，基斯甸艾歷臣（Christian Eriksen）在加盟賓福特前，曾在坦帥執教的阿積士跟操；而馬拉西亞（Tyrell Malacia）本來效力飛燕諾，曾多次與坦帥的阿積士交手。

曼聯今夏苦追巴塞隆拿前鋒法蘭基迪莊多時卻顆粒無收，其後轉向皇家馬德里埋手，簽下防守中場卡斯米路（Casemiro），增強中場的實力，整體陣容越趨完整。

馬天尼斯今夏跟隨坦赫格加盟曼聯。（Getty Images）

最「快手」－熱刺（上季：英超第4）

今夏主要收購：

前鋒：李察利臣（愛華頓／6000萬英鎊）

中場：比蘇馬（白禮頓／2500萬英鎊）、史賓斯（1250萬鎊）、比列錫（國際米蘭／免費）

後衛：基文迪朗格勒（巴塞隆拿／租借）、烏多基（烏甸尼斯（外借回烏甸尼斯一季）／1500萬鎊）、羅美路（亞特蘭大／4500萬鎊）

門將：費沙科士打（修咸頓／免費）



+ 2

主要離隊球員：

前鋒：貝雲積（阿積士／2600萬鎊）

中場：盧施素（維拉利爾／外借）、尼當比利（拿玻里／85萬鎊）、哈利雲克斯（森多利亞／外借）

後衛：列基朗（馬德里體育會／外借）



熱刺主帥干地今夏迅速購入8名球員，早早完成組軍，前中後三線均有所補強，其中包括李察利臣（Richalison）、比列錫（Ivan Perisic）﹑比蘇馬（Yves Bissouma）及朗格勒（Clement Lenglet）等，而本夏離隊的球員均是上季已被干地投閒置散的球員，對球隊影響有限。



干地自去年上任後已經過兩個轉會窗，兩度增兵、清洗之下，熱刺的陣容相信已距離干地心中的理想人腳邁出一大步。