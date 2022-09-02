轉會專題｜十大轉會逐個睇　安東尼曹亞文尼紐尼斯並列「標王」

夏季轉會窗剛剛於今早落幕，各隊陣容塵埃落定。十大最貴轉會中，英超佔了其中7席，而曼聯更是佔了其中3個 。

皇家馬德里的曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）、利物浦的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）與曼聯的安東尼（Antony）三人以8500萬鎊並列本夏「標王」。



今夏十大轉會：

第十位－利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）

－阿積士>曼聯

－轉會費：5700萬鎊（6700萬歐元）

身高1.75米的利辛度馬天尼斯，是現時英超最矮中堅。（Getty Images）

曼聯新帥坦赫格上任後，積極招攬舊部，阿根廷中堅利辛度馬天尼斯就是其中之一。馬天尼斯1米75的身高當然成為討論焦點，1米75的身高又能否立足英超。馬天尼斯在頭2場聯賽表現未如理想，第二場對賓福特更被對手主帥笑指，站在他旁邊就可拿到皮球，令不少球迷擔心 。



然而在雙紅會一戰中，表現大幅改善，助球隊擊敗利物浦，一吐烏氣。在頭4輪賽事中，馬天尼斯的頭槌爭頂獲勝率達83%，比高他10cm、第二位的車路士中堅高列巴尼高8%。

第九位－李察利臣（Richarlison）

－愛華頓>熱刺

－轉會費：6000萬鎊

由愛華頓轉投熱刺的李察利臣，成為隊內第三進攻點。（Getty Images）

干地在接手熱刺後的首個夏季轉會窗，繼續大刀闊斧改善陣容，其中購入去年愛華頓的巴西前鋒李察利臣，作為球隊第三前鋒，提高深度與戰術調動彈性，目前兩場聯賽，均是以後備身份登場。

第八位－伊沙克（Alexander Isak）

－皇家蘇斯達>紐卡素

－轉會費：6000萬鎊（7000萬歐元）

「黑伊巴」伊沙克成紐卡素本夏最重磅收購。（Getty Images）

「新富豪球會」紐卡素本轉會窗初期一直保持低調，直至8月中時才迎來球隊本轉會窗的最大收購，以6000萬鎊向皇家蘇斯達收購「新伊巴」伊沙克，期待為球隊加強進攻力 。



而伊沙克的紐卡素生涯亦有一個好的開始，在迎戰利物浦的地標戰中，成功取得加盟後首個入球。

第七位－古古列拿（Marc Cucurella）

－白禮頓>車路士

－轉會費：6200萬鎊

一度盛傳會轉投曼城的古古列拿，最終加盟車路士。（Getty Images）

車路士成功「截胡」，在曼城手中搶走古古列拿，這名西班牙翼衛在5場聯賽中，已取得了2個助攻。

第六位－馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）

－祖雲達斯>拜仁慕尼黑

－轉會費：6560萬鎊（7700萬歐元）

2018年歐洲金童獎得主馬菲斯迪歷特轉投拜仁。（Getty Images）

在中堅蘇尼（Niklas Sule）拒絕續約離隊他投後，拜仁選擇從祖雲達斯購入前歐洲金童獎得主的荷蘭國家隊中堅的迪歷特，在3場德甲過後，頭兩場比賽先列後備，在第三場比賽終以正選身份上場。

第五位－卡斯米路（Casemiro）

－皇家馬德里>曼聯

－轉會費：7000萬鎊（8100萬歐元）

五奪歐聯冠軍後，卡斯米路決定轉投曼聯。（Getty Images）

在皇馬五奪歐聯冠軍的卡斯米路，30歲的他今夏決定加盟曼聯尋找新挑戰，盛傳周薪高達30萬鎊。卡斯米路質素毋庸置疑，與巴西國家隊隊友費特合作無間，加上C朗及華拉尼兩名皇馬舊隊友，相信融入球隊不成問題。卡斯米路至今未曾正選代表曼聯披甲。

第四位－韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）

－李斯特城>車路士

－轉會費：7500萬鎊

科芬拿在轉投車路士後，成為英超史上第三季中堅。（Twitter）

魯迪格及基斯坦臣兩名中堅先後離隊，令車路士一度鬧中堅荒，其後先收購高列巴尼，在轉會窗完結前一天，完成他們本夏最大收購，以7000萬鎊固定轉會費加500萬浮動條款，從李斯特城羅致21歲的科芬拿。這名法國中堅去季飽受傷患困擾，僅出場了7場聯賽。

轉投車路士的科芬拿成為英超史上第三高價的後衛球員，僅次於曼聯的馬古尼與利物浦的雲迪積克。

並列第一位－安東尼（Antony）

－阿積士>曼聯

－轉會費：8500萬鎊（1億歐元）

重投坦赫格旗下的「新尼馬」安東尼。（Getty Images）

曼聯在轉會窗將完結之際，終於從阿積士收購主教練坦赫格愛將﹑巴西國家隊前鋒安東尼。安東尼為了加盟曼聯，不惜缺席球隊訓練，並在獨家訪問中公開要求離隊，最終逼使阿積士接受曼聯的報價「放人」。

安東尼去季在坦赫格帶領的阿積士上陣33場，貢獻12個入球以及10助攻，表現相當出色。

並列第一位－達雲紐尼斯（Darwin Nunez）

－賓菲加>利物浦

－轉會費：8500萬鎊（1億歐元）

從賓菲加加盟利物浦的前鋒達雲紐尼斯。（Getty Images）

上季在葡超賓菲加表現極為亮眼的達雲紐尼斯，在上季41場賽事中攻入了34球，引來不少豪門垂涎，最終選擇加盟利物浦。紐尼斯加盟後，在社區盾與聯賽第一場均有入球進帳，然而在聯賽第二場卻因莽撞行為而被罰紅牌離場。

並列第一位－曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）

－摩納哥>皇家馬德里

－轉會費：8500萬鎊（1億歐元）

本夏「標王」－皇家馬德里曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）（Getty Images）

上季在摩納哥表現出色的曹亞文尼，一度傳出已與利物浦達成個人待遇協議，最終情投皇家馬德里。22歲的他已為法國隊上陣12次，而卡斯米路的轉會更奠定了曹亞文尼在皇馬未來的位置，在頭3場聯賽均以正選身份上陣，並錄得1助攻。