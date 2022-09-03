羽毛球｜戴資穎不敵安洗瑩 日本公開賽四強止步
撰文：何偉畧
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羽毛球女單世界排名第一球手，中華台北的戴資穎繼日前世錦賽，再次於四強出局。
戴資穎面對韓國安洗瑩，第一局非常慢熱，被安洗瑩開局連取6分，落後3:11。賽事重開後未見起色，曾落後4:15，結果以12:21先失一局。
第二局輪到戴資穎發力，開局拉鋸幾分之後，戴資穎在中局前連連得分，加屸中局後連取5分，回敬安洗瑩一局21:14。
雙方在決勝局不斷攻防，戴資穎調動安洗瑩到後場，再放網前，但多番被安洗瑩挽救。比數咬緊，戰至6:6之際，安洗瑩已三度扳平。戴資穎一度領先10:7，但連續搓網前都落網，雖然她領先11:10進入中局，但重開後被安洗瑩連取6分反先，無力反撲，最後連失5分，再負13:21出局。
安洗瑩將於決賽對戰世錦賽冠軍山口茜。山口在四強擊敗中國陳雨菲。
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