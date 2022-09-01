羽毛球・日本賽｜鄧謝配勇闖8強 再遇世界排名第3日本勁敵
撰文：葉詩敏
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應屆香港傑出運動員最佳運動組合得主、混雙組合鄧俊文／謝影雪，周四（1日）在日本公開賽直落兩局擊敗東道主對手，勇闖8強。
鄧俊文／謝影雪在昨晚（31日）傑出運動員選舉頒獎禮當選「最佳運動組合」，惟二人因出戰日本公開賽而未能出席領獎。二人今日出戰16強賽事，被列為5號種子的他們與日本組合金子祐樹／松友美佐紀爭晉級。
主項為女雙的松友美佐紀，曾與日本名將高橋禮華奪得里約奧運金牌，在後者退役後，松友去年改夥拍金子祐樹轉攻混雙賽事，目前世界排名第18位。「鄧謝配」曾與對手交手4次，錄2勝2負。
首局，鄧謝配在初段領先6：1，其後雖被對手收窄至1分差距，仍以11：8進入技術暫停。日本在下半局力圖拉近比數，港隊仍以21：18領先一局。
鄧謝配8強再遇強敵
次局，港將保持穩定發揮，初段一度領先8分，雖然隨後再被對手追近至3分差，末段再發動攻勢拉開比數，終贏21：14、以直落兩局擊敗對手。
鄧謝配晉級後，將與世界排名第3的渡邊勇大／東野有紗爭奪4強席位。雙方過往曾交手9次，港將錄1勝8負，包括去年的東京奧運銅牌戰，以及世巡賽總決賽4強均吞敗。
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