羽毛球｜「麟洋配」奧運奪金後離奇長陷低潮　李洋：非競技因素

中華台北羽毛球男雙組合「麟洋配」－王齊麟與李洋去年東京奧運奪金後便陷入低潮，至今一年内未再贏得任何錦標。

對於突然由世界之巔急墮谷底，李洋近日接受世界羽聯（BWF）訪問，剖白箇中因由。



自東京奧運奪金後，「麟洋配」尚未贏得賽事錦標。（Getty Images）

「麟洋配」近年戰績彪炳，贏下不少BWF賽事錦標，東京奧運會中，他們過完一關又一關，終在決賽擊敗中國組合劉雨辰／李俊慧成功登頂，為中華台北奪得史上首面羽毛球男雙金牌。

奧運高峰過後，王齊麟與李洋卻長陷低潮。東京奧運後一年內戰績18勝7負，未能再次奪冠，今年7月主場出戰台北公開賽，「麟洋配」殺入決賽卻不敵馬來西亞組合落敗。李洋早前接受世界羽聯訪問時曾指，他們之前用上5年時間來準備奧運，奪冠後需要時間調整，可是身體的回復不似預期，表現亦無法回到最佳狀態。

李洋相信二人在互相鼓勵下，將會走出低潮。（Getty Images）

李洋近日再度接受世界羽聯訪問，指他的「樽頸位」在於精神層面，「我認為自己還沒為比賽作好心理準備，這比生理、技術上的準備要花更多時間。」

他同時表示，已找到解決方法：「我得到了需要的幫助，我有王齊麟這位很好的夥伴，我們互相激勵，一步一步來，肯定會好起來的。」兩人今年相繼受傷，王齊麟日前也是負腳上陣，狀態未足，二人目前正出戰日本公開賽，首圈擊敗同鄉盧敬堯／楊博涵，16強對手是英國組合Ben Lane與Sean Vendy。王齊麟稱：「我們的目標是晉級8強，但真正的目標是保持身體健康與快樂。」