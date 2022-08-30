羽毛球・日本賽｜戴資穎重登世界球后　大阪連發限時動態有原因

戴資穎在周日（28日）日本東京世錦賽取得銅牌後，在世界羽聯（BWF）最新世界排名榜中，以110845分超越山口茜的109413分，第6度重返世界第一寶座。

她日前由東京轉戰大阪舉行的日本公開賽，在Instagram透露征戰世界多年，人生首次到大阪，非常興奮。



中華台北「一姐」戴資穎在日前以銅牌完成世錦賽，未能取得生涯首個世界冠軍。日本好手山口茜雖然達成兩連霸，惟本周世界排名在扣除2019年印尼站、日本站的冠軍積分後，被戴資穎超越1432分。後者生涯第6度重返球后寶座，目前累積「世一」周數為214周，再創新猷。

戴資穎生涯第6度重返球后寶座，累積周數為214周，再創歷史新猷。（Badminton Photo）

戴資穎的球后紀錄增至214周，不過若山口茜在日本公開賽奪冠，積分又將會超越她，第4度奪回后座，因此戴資穎仍要在該賽事力保球后寶座。她將在首圈對上丹麥好手Mia Blichfeldt爭晉級。

戴資穎在Instagram連發限時動態，難掩初到大阪的興奮。（截圖）

戴資穎大阪備戰

日本公開賽緊接在周二（30）展開，戴資穎昨日由東京出發到大阪，並在Instagram的限時動態上載遊記，透露這是28歲的她人生第一次到大阪，並感到「好期待」。

戴資穎上載了握壽司等日式料理的照片，寫道：「要把握在日本的每一餐（肚子不妙，先吃再說）」，還有任天堂經典人物Mario（瑪利奧）的街上裝置，「搞得好像我剛來日本（笑），看什麼都可愛都稀奇。」

戴資穎透露這是28歲的她第一次到大阪。（截圖）