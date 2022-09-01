英超｜利物浦把握額外補時反勝紐卡素　高普斥對手浪費時間

利物浦大勝過後回師主場，凌晨再次經歷艱苦一戰。

英超周中快車，利物浦主場幾經辛苦，2:1險勝紐卡素，取得連勝。新星法比奧卡華路連續兩場入球，更在98分鐘入球反勝。賽後雙方領隊隔空駁火，話題圍繞一件事：時間。



快車期提早開始，利物浦及紐卡素同受傷兵問題困擾，加上為賽程而輪換，都未有遣出最強陣容。利物浦中後場繼續殘陣，祖爾麥迪比列後備。

伊沙克在英超開齋，僅需38分鐘。（Getty Images）

紐卡素利物浦傷兵多 「黑伊巴」地標戰開齋

紐卡素則是進攻力削弱，辛特麥斯明及般奴古馬雷斯都養傷，首選中堅拍檔保治文及法比安舒哈任後備。不過，球隊新近簽入的瑞典箭頭阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）上演地標戰，38分鐘把握單刀機會，取得首個英超入球。

法明奴近兩仗入3球。（Getty Images）

利物浦新星「90+8」絕殺 補時原定5分鐘

利物浦下半場大舉反撲，紐卡素則退守，下半場僅得1次射門。紅軍於61分鐘右路發難，沙拿短傳予法明奴後上撞射，於遠柱入網追平。雙方自此膠著至最後一刻定勝負，利物浦右路開出角球，在紐卡素遠柱的小禁區引發混戰，由後備入替的卡華路快腳抽射，彈楣底入網絕殺。

小將卡華奴上仗開齋，今場奠定勝局。（Getty Images）

紐卡素96分鐘攻勢終結 利物浦反擊得角球

補時原定為5分鐘，入球時間已是98分鐘，賽事重開後隨即鳴笛。而進入補時，紐卡素門將尼克普比在一次接球後倒地，似表示被衝門的雲迪積克撞倒。而補時至6分鐘，紐卡素的攻勢在利物浦禁區被瓦解，球證續讓利物浦進攻，終引致最後角球。

傷兵滿營，小將挺身而出。（Getty Images）

利物浦領隊高普：球賽經常中斷 絕殺是完美回敬

雙方領隊賽後對賽果各有見解，紅軍領隊高普指絕殺是「完美回敬」對手。他雖無明示，但顯然指紐卡素浪費時間。「半場輸一球，踢得差都係自己問題」，高普說，「今場波咁難踢，因為比賽時間唔多，成日都因為一啲原因暫停，等你冇機會乘住道氣。所以最後一個角球，沙拿同法比奧做得好好，完美回敬所有嘢」。

高普暗批對手欠缺體育精神。（Getty Images）

紐卡素領隊賀維：好像永遠不會完場

紐卡素領隊艾迪賀維直言輸得慘情，坦言麾下在星期日逼和狼隊，少一天休息，顯得疲憊，否認欠缺體育精神。他稱要求解釋何時補時「補凸」，「我唔明，我想搵人解釋一下，好似永遠唔會吹雞完場咁。我哋守得好好，但係最後要比好好做得更好，咁輸真係好殘忍。」

賀維反問補時為何加碼。（美聯社）

利物浦賽後升上第五，周末將會上演默郡打吡，作客宿敵愛華頓。紐卡素同日在主場迎戰水晶宮。

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