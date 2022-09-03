游泳｜小將麥世霆世青賽200米蛙泳摘銅　港隊史上首名男將奪牌

在秘魯利馬舉行的世界青年游泳錦標賽傳來喜訊，港隊16歲小將麥世霆出戰男子200米蛙泳決賽，游出2分13.90秒，以第3名觸池，歷史性摘下銅牌。



就讀聖若瑟書院的麥世霆（Adam），早前在男子100米蛙泳已殺入決賽，可惜僅以0.12秒之差，「梗頸四」完成，與獎牌擦身而過。

麥世霆在男子200米蛙泳決賽奪銅創歷史。（Facebook截圖）

這名16歲的小將轉戰男子200米蛙泳，初賽游出2分15.62秒，總成績排第2躋身今早（3日）的決賽。被編為5線出戰的麥世霆，早段一直守在前列，完成頭100米後，已與第4名的日本泳手拉開一段距離，最終這名小將以2分13.90秒完成賽事，摘銅而回，彌補早前100蛙與獎牌擦肩的遺憾。

麥世霆是繼何詩蓓後，港隊史上第2名登上世青賽頒獎台的泳手，亦是首名男子泳手奪得世青獎牌，締造歷史。

麥世霆早前在男子100米蛙泳以「梗頸四」完成。（Facebook截圖）

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