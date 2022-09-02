菁英盃︱流浪輕取全華班香港U23　司徒文俊親解「足球的味道」

菁英盃揭幕戰由多年來號稱培育小將的標準流浪，鬥正選平均年齡僅20.4歲的香港U23。全華班的香港U23全場受制於流浪兩名巴西外援，終錄得開季兩連敗。



今屆菁英盃將10隊分兩組，每組踢雙循環，小組首兩名晉身淘汰賽跟另一組交叉對戰，最終決出冠軍。賽事以給予年輕球員上陣機會為宗旨，每隊場上必須派最少3名U22球員。

流浪前鋒大衛巴拉為球隊先開紀錄。（袁志浩攝）

全華班香港U23受制流浪外援

雖然菁英盃曾傳出獲得贊助，但今仗場邊連印上賽事名稱的廣告板都沒有，也只得711名球迷於周五晚上到旺角大球場觀戰。全華班的香港U23派上8個適齡球員，上半場面對流浪外援顯得有點吃力。17分鐘，流浪新中鋒大衛巴拉接應後場長傳，輕鬆擺脫黎皚韜單刀左腳破門成1：0。

流浪翼鋒陳耀祖季前被教練跟管理層多次點名，這名17歲小將今場不斷於右路插花突破，也獲「前輩」盧均宜提場。36分鐘，大衛巴拉左路壓落底線傳中，門前大漏，陳耀祖後上撞射卻高出。

香港U23下半場攻勢寥寥可數。（袁志浩攝）

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完半場前香港U23離門廿碼外得到罰球機會，主理的張俊軒射門急勁，但盧兆崎快手將皮球托出底線。香港U23今場傳送大多都逃不過流浪中堅賈思浩的攔截，唯一機會於55分鐘，林智豐左路底線假動作騙過這個巴西外援，再窄角度抽射近柱，但盧兆崎再次單手救走。

流浪中場余在言跟林學曦稍後先後射中門框，85分鐘，林嘉緯中路遠射又中柱，但這次門前有後備入替的劉智樂補中得手，終以2：0輕取對手，打開今季勝利之門。

香港U23開季兩連敗。（袁志浩攝）

香港U23兩連敗 主帥：球員很單純

香港U23新球季即遭逢兩連敗，球員賽後低下頭離場，部份小將更坐在後備席「思考人生」，需由主教練司徒文俊安慰。司徒文俊認為賽果「可以再接近一點」，但讚揚球員紀律好，組織攻勢時已比上仗更放膽。

「即使不是年輕球員，全華班已不易踢，很欣賞他們拚搏、不想輸的心態。」

「雖然球員算適應了港超節奏，但踢波仍很單純，面對有經驗的本地球員或外援都會『中招』。長傳落點是否準繩，線路及力度好不好，或有沒有走位配合，他們仍要透過累積經驗去拿捏。」

香港U23主教練司徒文俊指麾下踢波單純。（袁志浩攝）

司徒文俊強調，香港U23的存在正是想讓小將在困難中成長，他相信球隊未來仍然可以贏。他繼季前公開操練後重申，希望麾下踢「足球的味道」，並加以解釋：「球員主動一點，即使面對壓逼，都從後防開始組織，而非盲目踢走皮球；嘗試用搓傳從中路突破，這是我們想建立的踢法。」

流浪主帥賴嘉輝指球隊在輪換下贏波，表現算合格。（袁志浩攝）

至於流浪主帥賴嘉輝樂見守門員盧兆崎勇救險球，認為他經數年磨練後已變得成熟。「外界常說他的身型會阻礙他守龍，很開心看見他有提升。」

賴嘉輝特別警惕56分鐘就被換走的陳耀祖，認為他應思考自己的場上決定：「這不是小型球或青年賽事，你可以展露個人能力，但球隊成績永遠行先，想清楚什麼時間做什麼事。」