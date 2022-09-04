英超｜韋斯咸末段入球被推翻　VAR爭議判令莫耶斯杜慈隔空駁火

英超車路士對韋斯咸的「倫敦打吡」戰情峰迴路轉，客隊韋斯咸62分鐘開紀錄後，車路士後段連追兩球，戰至89分鐘輪到韋斯咸發威，哥尼特射入追和一球。可是VAR（視像助理球證）卻指韋斯咸的查洛保雲犯規在先，判入球無效，韋斯咸最終以1：2僅敗。

周六晚英超多場比賽都出現備受爭議的VAR判決，當中韋斯咸這球被視為最離譜之一，賽後雙方領隊針鋒相對，隔空駁火。



夏維斯今場正式「開齋」，助球隊2：1反勝韋斯咸。（Getty Images）

VAR一次爭議決定改變戰果

韋斯咸62分鐘把握角球機會，由前鋒安東尼奧近門掃入領先，車路士領隊杜慈見勢色不對，71分鐘先後換入芝維爾和夏維斯。兩個調動很快奏效，芝維爾76分鐘接應堤亞高施華長傳，快韋斯咸門將法比安斯基一步射入扳平。88分鐘夏維斯門前接應接應芝維爾左路傳中撞射破網，車路士2：1反超前韋斯咸，兩個後備兵全面扭轉形勢。

比賽爭議點出現在89分鐘，車路士後衛解圍失誤，門將艾度亞文迪出迎時，韋斯咸的查洛保雲亦趕到，二人同時衝向皮球，看不清有沒有身體接觸，之後韋斯咸的哥尼特率先找到皮球勁射破網。球證一開始並無表示，當鎚仔幫球員和球迷興奮慶祝之際，VAR提出異議。球證到場邊審視慢鏡後，認為查洛保雲犯規在先，判入球無效，韋斯咸在爭議中1：2輸給車路士。

球證指查洛保雲侵犯文迪在先，因此入球無效。（Getty Images）

莫耶斯：英超VAR史上最差判決之一

韋斯咸領隊莫耶斯賽後表示，這個決定令人難以置信，球證與VAR裁判的決定同樣令人震驚，直稱該決定是「英超VAR史上最差判決之一」；他同時亦指文迪是假裝受傷，在賽事餘下的時間文迪亦能繼續作賽。

車路士領隊杜慈被問及VAR推翻韋斯咸入球時，認為這是明顯針對文迪的犯規，反指韋斯咸第一個入球是由於一個誤判的角球才出現，應該被取消。

點擊連結看：韋斯咸被VAR搶走1分

雙方領隊各執一詞，從慢鏡可見，保雲衝前時雙腳幾乎沒有掂到文迪的身體，直到他從高點跌下來才無可避免稍為接觸到文迪。可是車路士門將的反應甚大，先是倒地上一動不動，當哥尼特入球後手腳齊齊拍打草地狀甚痛楚，其後又能沒事人一樣繼續踢完餘下賽事。這一球在英國回響甚大，一眾主持直播的評述員和名宿幾乎一致認定是VAR出錯。