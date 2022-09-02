英超｜轉會死線日富咸簽4名豪門舊將　韋利安第三度加盟倫敦球會

目前排在聯賽榜第8的升班馬富咸，領隊馬高施華曾在記者會上公開要求球隊引入新援，改善球隊深度不足的問題；轉會窗最後一天，富咸終於一口氣引入4名曾經效力歐洲豪門的球員，其中包括第三度效力倫敦球會的韋利安（Willian）。



馬高施華要求富咸買人補強，球隊亦如他所願在最後一天增兵。（Getty Images）

連續兩次升上英超後立刻又降班的富咸，今季終於有個好開始，憑前鋒米祖域出色表現，在5輪賽事後得8分，聯賽排第8名，其中包括2：2賽和上屆亞軍利物浦，以及1：2僅敗開季5連勝的阿仙奴，表現令人驚喜，除了證明球隊已不是往昔的「升降機」之流，也反映主帥馬高施華的領軍功力。

然而，富咸畢竟陣容較薄弱，例如前鋒位置就僅得米祖域一人可擔大旗，在僅僅敗給阿仙奴之後，馬高施華在賽後記者會也開腔要求簽人：「需要改善深度，才能應付英超水平的賽事。」

施華帶球隊踢出好成績，富咸管理層也向他報以信任，在轉會窗最後一天引入4位曾在歐洲大球會效力的球員，最搶眼的無疑是曾效力阿仙奴與車路士、並已在富咸跟操兩個星期的中場韋利安，據英國《每日郵報》報道，馬高施華對這名34歲老將的訓練表現相當滿意，最終亦順利把他收歸旗下。

富咸將是韋利安效力的第三間倫敦球會。（Twitter）

富咸同日以950萬英鎊，簽下上季租借至熱刺的巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯（Carlos Vinicius），增加前鋒位置的選擇；在翼鋒位置上，則從列斯聯借來前曼聯球員丹尼爾占士（Daniel James）；而本身只是依靠羅賓遜（Antoine Robinson）獨力支撐的左閘位置，亦從巴黎聖日耳門借得法國左閘古沙華（Layvin Kurzawa）。



富咸一夜引入4名球員，大幅改善了球隊深度不足的問題，亦顯出管理層對領隊施華的支持，希望他帶領富咸爭取到更好成績。

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