足球熱話｜佐真奴渣男基因抹不走　傳遊美背女友玩交友APP

英超進入歇冬期，一眾球星把握機會放假，有的與家人共聚天倫，有就與隊友出國玩樂。車路士的佐真奴與美臣蒙特結伴遊邁阿密，齊齊入場觀賞NBA賽事，但這名意大利中場卻被英國《太陽報》踢爆，懷疑有鬼馬。



英超歇冬期至2月初，縱然這段時間有國際賽期，但歐洲區沒有賽事，造就不少英超球星可以放假「叉叉電」。球星們主要分成兩派，一派就是「家庭派」，另一派則是「玩樂派」。

「家庭派」的代表就必定是曼聯大師兄C朗拿度，他與家人飛往杜拜，享受陽光與海灘，同時共享天倫之樂；曼城中場大腦迪布尼則與家人到馬爾代夫渡假。

C朗與家人到杜拜共聚天倫。（Instagram截圖）

至於「玩樂派」，正如基亞利殊與維拉中場麥堅尼同遊杜拜；一同效力車路士的佐真奴及美臣蒙特則結伴到美國邁阿密，二人入場欣賞NBA球賽，與熱火球員合照外，蒙特更與希路（Tyler Herro）交換球衣。

佐真奴與美臣蒙特齊齊欣賞NBA賽事，更與多名熱火球員合照。（Instagram截圖）

佐真奴除了與隊友同遊外，似乎另有行程。英國《太陽報》踢爆，這名意大利球星背着女友透過交友程式認識女伴，一名球迷向《太陽報》透露，在應用程式中看見佐真奴，而他的個人頁面上有一張裸上身的照片，更有不少他在球場的相片，更標注自己的Instagram帳戶，但難以認定這就是佐真奴本尊。

佐真奴過往曾有「偷食」的前科，與前妻育有兩名子女，可惜二人在2019年離婚，其後便與現任女友Catherine Harding拍拖，傳聞正是這名女子介入佐真奴的婚姻。

佐真奴與前妻離婚後，與現任女友拍拖。（Instagram截圖）

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