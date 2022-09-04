意甲｜米蘭打吡演入球大戰　神鋒領AC米蘭反勝　車路士曾1億求購

意甲周六晚上演米蘭打吡，衛冕AC米蘭憑前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）的2入球1助攻，在場以3：2力克同市宿敵國際米蘭，AC米蘭5輪後得11分暫排意甲第2，國際米蘭則以9分排第6。



本場利亞奧的表現相當突出。（Getty Images）

本季首場「米蘭打吡」，作客的國際米蘭，上半場20分鐘憑中場配合，哥利亞（Joaquin Correa）直傳撕破AC米蘭防線，波索域（Marcelo Brozovic）一對一面對門將邁治蘭（Mike Maignan）成功得手，為國米先開紀錄。

7分鐘後，AC米蘭防中東拿利（Sandro Tonali）把握倒戈的查漢奴古（Hakan Calhanoglu）在中場誤傳後截得皮球，他再將皮球交予利亞奧，後者第一時間左腳射門，國米門將漢丹洛域左手碰到亦無阻皮球直飛網內，雙方半場戰成1：1。

下半場53分鐘，前鋒基奧特接應利亞奧傳中左腳妙射破網，將比數改寫成2：1；狀態大勇的他在60分鐘再一次接應基奧特回傳，個人表演擺脫兩名國米守將後右腳射遠柱得手，米蘭至此領先至3：1。

利亞奧在突破國米防守後射門得手。（Getty Images）

落後兩球的國米急起直追，後備入替的迪斯高（Eden Dazeko）在67分鐘接應達米安（Matteo Darmian）左路傳中，勁射雖中柱仍彈入，將比數拉近至2：3。比賽後段國米雖然全力搶攻，但拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）的頭鎚與查漢奴古的遠射均被邁治蘭救出，未能再添入球，賽果最終維持在3：2，AC米蘭全取3分。

車路士曾出1億求購利亞奧

上季表現突出的利亞奧，當選2021/2022球季意甲最有價值球員。（意甲官網）

AC米蘭的23歲前鋒拉菲爾利亞奧（Rafael Leao），上季在意甲聯賽中貢獻了11入球與10個助攻的亮眼數據，成為最有價值球員，是AC米蘭重奪冠軍的主要功臣之一。

夏天時，意大利足球網站Calciomercato指，當時正在尋找新前鋒人選的車路士，曾向AC米蘭報價1億求購利亞奧，但AC米蘭要求車路士支付解約條款的1億5000萬歐元才會放人，最終交易告吹。利亞奧現時的合約將在2024年到期，而AC米蘭方面亦一直尋求盡早與他續約，以免再次出現主力球星約滿轉會的情況。

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