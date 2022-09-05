美網｜「一哥」又要轉人！麥維迪夫衛冕失敗　基域奧斯晉級8強

網球男子「一哥」之位又要易主！

美網男單16強，世界排名第一的丹尼麥維迪夫（Daniil Medvedev），以1：3不敵澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）出局。



麥維迪夫繼法網後又無緣大滿貫8強。（Getty Images）

麥維迪夫及基域奧斯首盤棋逢敵手，要鬥到決勝局，經過一番拉鋸後，基域奧斯贏細分13：11。雖然麥維迪夫在第二盤贏6：3，追平盤數，但應屆溫網亞軍基域奧斯之後連贏6：3及6：2，以盤數3：1勝出，晉級8強，將會鬥另一位俄羅斯球手卡卓洛夫（Karen Khachanov）。這是基域奧斯首次在一年內兩度打入大滿貫8強。

基域奧斯打出生涯最穩定的一段發揮，溫網得亞軍後再入美網8強。（Getty Images）

麥維迪夫衛冕美網失敗，這意味住「一哥」之位又易手。麥維迪夫說：「今場基域奧斯打出祖高域及拿度的水平。如果他能夠保持水準到最後，他有機會贏得這個冠軍。」

麥維迪夫以1：3負基域奧斯。（Getty Images）

基域奧斯贏了麥維迪夫後，世界排名可望升上頭20位。他說：「這是一場精彩的比賽，麥維迪夫是衛冕球手，他面對很大的壓力。我最近狀態幾好。外界一直懷疑我在這種大型比賽的能力。我真的為自己感到自豪，因為要面對批評並不容易。」