美網｜莎蓮娜27年職業生涯落幕　鏖戰逾3小時憾負流下喜悅眼淚

莎蓮娜威廉絲「告別之旅」走到完場。美國網球公開賽女單第3圈，「細威」與澳洲的湯珍奴域碰頭。奮戰超過3小時後不敵，27年的職業生涯寫上句號。



莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）上圈力挫「二姐」干達域後，第3圈遇上澳洲球手湯珍奴域（Ajla Tomjanovic），力爭延續其「告別之旅」。

莎蓮娜連輸4局先失首盤

細威開賽首個發球局即失守，幸好隨即回敬破發分，追成平手。莎蓮娜第8局再找到機會，再度打破湯珍奴域的發球局，局數領先5：3，保發便可先下一城。不過，湯珍奴域壓力下未有失準，更愈戰愈勇，接連打破細威發球局，一口氣連取4局，令細威在首盤以局數5：7落敗。

細威未能把握機會，首盤被湯珍奴域連取4局。（Getty Images）

細威驚險追平

縱然莎蓮娜即將41歲，活動能力當然不大如前，她的擊球力量依然，加上現場接近一面倒的歡呼聲，令細威的對手吃盡苦頭。莎蓮娜次盤開局打出氣勢，清脆地拿下兩個破發分，局數拉開4：0。

湯珍奴域再度展示強大的心理質素，隨後先破發「止血」，第8局更加關鍵。這名澳洲球手全局勇救4個破發分，幾經辛苦保住發球局。莎蓮娜的體力消耗不少，發球局再失守，湯珍奴域追至5：5平手，其後二人需要以「Tie Break」分勝負，細威以細分7：4扳回一城，盤數追平。

面對球迷對細威的歡呼聲，湯珍奴域展示強大的心理質素。（Getty Images）

細威體力下降無以為繼

進入決勝盤，莎蓮娜施下馬威破發拔頭籌，惟其後無以為繼，因體力下降，失誤亦增多，湯珍奴域一口氣連取5局。即使在出局邊緣，細威未言棄，在湯珍奴域的發球局極力頑抗，挽救5次「Match Point」下，最終擊球打落網，再輸一局1：6，力戰3小時4分鐘，結果盤數以1：2憾負出局，27年的職業生涯終於走到盡頭。

莎蓮娜力戰超過3小時，最終不敵對手，美網第3圈止步。（Getty Images）

莎蓮娜灑淚向家人致意

完賽一刻，主場館全場球迷歡呼，向這名一代網球名將致敬。莎蓮娜接受訪問時，不禁落淚，笑言這應該是開心的眼淚，並逐一感激家人，「多謝父母，這個旅程從他們而起，他們值得擁有一切。」除了父母，少不了重要的她，「沒有維納絲（Venus Williams），就沒有莎蓮娜，她是成就莎蓮娜威廉絲的唯一原因。」

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湯珍奴域成為莎蓮娜生涯最後一個對手，坦言年少時看着對方比賽，如今竟有機會在場上交手。這名29歲的澳洲球手笑言，賽前認為自己沒有勝算，就算在最後一分時，她依然深信莎蓮娜能夠反勝，如今淘汰這名傳奇女將，她也有點不好意思。

湯珍奴域其後向細威致意，表示她鼓勵每一個追夢的人，「莎蓮娜體現了，無論你來自什麼地方，什麼背景，只要你願意為熱愛的事情而努力，就能夠達成目標。」

湯珍奴域亦向細威致意。（Getty Images）

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