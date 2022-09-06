文迪強姦案｜女事主醒來就見文迪在身上　正值經期拒絕性行為

曼城後衛班捷文文迪（Benjamin Mendy）強姦案周一繼續聆訊，庭上播出其中一名受害人向警方作供的片段。該名當時19歲的女子告訴警方，她在文迪大宅中的睡房睡着了，當她醒來時，就見到文迪壓在身上強姦她。



班捷文文迪是曼城球員，為球隊贏過3次英超冠軍。（Getty Images）

該名女子表示，當晚與文迪、其朋友以及一些年輕女子在曼徹斯特市一間夜店消遣，有飲香檳，之後他們就去到文迪的大宅。她先在大宅的泳池中消遣，之後覺得有睡意，就上到大宅頂樓的睡房。她除去身上的比堅尼泳衣，換上自己的內衣，就在房中的雙人睡床睡着了。

說了這裏，她開始哭起來。「我醒過來，發現文迪就在我身上。」她向警方說：「太恐怖了！當時我正值經期。」

曼城快翼文迪強姦案，繼續審訊。（Getty Images）

「我記得就5秒，之後他將一條毛巾放在我身下，我記得我有說過『不要，我經期來了』。」

她認為自己當時有點神智不清，六分醉。被問到文迪有沒有可能以為她想跟他發生性行為時，她說：「不會，我並不是很認識他。」

文迪出席審訊。（Getty Images）

該名女子承認，在強姦案發生前兩三個月，她曾跟文迪發生性關係，「就像一夜情那樣」，那次她是清醒的，雙方也同意的。

文迪的辯護律師表示，該名女子的朋友、即是另一位指控文迪在同一晚強姦的受害人，在描述被強姦的情況時，口供與該名女子一樣，同樣是一醒來就發現正遭文迪強姦。證人回答：「我沒有跟她談過。」

文迪被控8項強姦、1項企圖強姦及1項非禮罪，涉案受害人最年輕的只有17歲，他否認全部10項控罪。

在8月底的聆訊時，有另一位受害人作供，表示在文迪大宅內的私人影院被強姦，當時文迪不斷說服她發生性行為，但她拒絕。受害人說「怕痛」，文迪答道「好細，唔使驚」。那名受害人聲稱，強姦持續了20秒。事後，受害人覺得自己很骯髒，用了很多嬰兒用濕紙巾抹身。