英超｜前中堅斥曼聯用人有一大潛規則　信坦赫格可帶來改變

今夏從英超曼聯租借至法甲馬賽的中堅艾歷拜利（Eric Bailly），日前接受英國《泰晤士報》訪問時稱在曼聯時未有得到平等機會，指「紅魔鬼」用人先考慮國籍，部分人正選位置無可動搖。

拜利雖無指名道姓，然而考慮拜利同位置、英籍的競爭對手，似在暗指隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）。



拜利的指控，讓人聯想到他同位置的競爭對手馬古尼。（Getty Images）

科特迪瓦中堅拜利近日從曼聯外借至馬賽後，在《泰晤士報》訪問中指曼聯一直存在「英人優先」：「球隊用人不應國籍行先，每人應有平等機會，要推動更衣室良性競爭，而非讓部分球員有特殊待遇。」他認為英超云云豪門中，只有曼聯才出現部分球員理所當然地獲得正選的情況，令球隊積弱。



拜利雖然沒有提到任何球員的名字，而在曼聯陣中與拜利同為中堅位置的英籍球員，只有馬古尼與菲爾鍾斯，其中馬古尼自從以破英超後衛紀錄的轉會費加盟後，一直是球隊正選。

拜利近3季只上陣過20場英超賽事。（Getty Images）

他其後補充，曼聯新帥坦赫格有望帶來改變：「我在上季季尾碰到坦赫格，當時我在執拾行李準備離隊，他希望我留隊，並表示所有人都會獲得上場機會。因此我同意跟隨球隊參與季前賽，坦赫格亦履行了承諾。」然而，拜利最後還是選擇以租借身份離隊。「我不想偶爾才能出場，我希望每星期都能落場比賽，重拾自信。」

坦赫格上任後，曼聯的英格蘭後衛均正選位置不再。（Getty Images）

曼聯在經歷季初二連敗後，坦赫格將原先的「英人防線」瓦解，隊長馬古尼、盧基梳爾與雲比沙卡均失去正選位置，球隊隨後取得4連勝，包括擊敗利物浦與阿仙奴，現居聯賽榜第5。