英超︱白禮頓金球慘被VAR推翻 當事人完場前終獲「補償」︱有片
撰文：袁志浩
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VAR成為今輪英超焦點，白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）的世界波被推翻，令網民大感不滿。
視像助理球證上周六扮演重要角色，先指查洛保雲侵犯車路士門將艾度亞文迪、吹走韋斯咸末段入球，令該隊全失3分；也因紐卡素韋洛克跟水晶宮守門員相撞，將水晶宮烏龍球改判無效。
周日VAR再惹爭議，除了推翻了阿仙奴翼鋒馬天尼利的入球，也令白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打的世界波化為烏有。
當時白禮頓跟李斯特城踢成2：2，白禮頓左路開出罰球，中場美維樸嘗試施倒掛卻省中人，皮球彈至峨眉月頂，麥亞里士打衝前第一時間右腳抽射，皮球像火箭般直飛守門員右上角。
這記遠程炮本有望成為今季英超金球之一，但VAR卻提出異議，指美維樸在罰球開出時身體比李斯特城球員突出丁點、身處越位位置，入球最終無效。
判決在網上隨即引起討論，阿仙奴名宿伊恩胡禮的批評簡而有力「掉VAR落垃圾筒啦！（Bin it）」；就連曾效力李斯特城的連尼加也看不過眼，「我以李城球迷身份發言：『這些VAR判決破壞了比賽的美好與人生。（these VAR decisions are sucking the life and joy out of the game）。』」
其他球迷就狠言，VAR有如小偷、把入球搶走，也看似想成為鎂光燈下的焦點、獲得關注跟討論。「根本無球員投訴越位，球迷亦不想看見入球被推翻。」
幸好麥亞里士打未有因此氣餒，他之後在幾乎一樣的位置主射罰球彎過人牆入網，連同早前操刀12碼得手，個人今場梅開二度，總算得到「補償」。
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