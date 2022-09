英超︱白禮頓金球慘被VAR推翻　當事人完場前終獲「補償」︱有片

VAR成為今輪英超焦點,白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打(Alexis Mac Allister)的世界波被推翻,令網民大感不滿。



視像助理球證上周六扮演重要角色,先指查洛保雲侵犯車路士門將艾度亞文迪、吹走韋斯咸末段入球,令該隊全失3分;也因紐卡素韋洛克跟水晶宮守門員相撞,將水晶宮烏龍球改判無效。

周日VAR再惹爭議,除了推翻了阿仙奴翼鋒馬天尼利的入球,也令白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打的世界波化為烏有。

當時白禮頓跟李斯特城踢成2:2,白禮頓左路開出罰球,中場美維樸嘗試施倒掛卻省中人,皮球彈至峨眉月頂,麥亞里士打衝前第一時間右腳抽射,皮球像火箭般直飛守門員右上角。

這記遠程炮本有望成為今季英超金球之一,但VAR卻提出異議,指美維樸在罰球開出時身體比李斯特城球員突出丁點、身處越位位置,入球最終無效。

VAR指白禮頓有球員在開罰球時「體毛越位」在先。(網上截圖)

判決在網上隨即引起討論,阿仙奴名宿伊恩胡禮的批評簡而有力「掉VAR落垃圾筒啦!(Bin it)」;就連曾效力李斯特城的連尼加也看不過眼,「我以李城球迷身份發言:『這些VAR判決破壞了比賽的美好與人生。(these VAR decisions are sucking the life and joy out of the game)。』」

按此睇片:麥亞里士打世界波被VAR吹走,臨完場前轟入靚罰球

麥亞里士打最終亦梅開二度。(Getty Images)

其他球迷就狠言,VAR有如小偷、把入球搶走,也看似想成為鎂光燈下的焦點、獲得關注跟討論。「根本無球員投訴越位,球迷亦不想看見入球被推翻。」

幸好麥亞里士打未有因此氣餒,他之後在幾乎一樣的位置主射罰球彎過人牆入網,連同早前操刀12碼得手,個人今場梅開二度,總算得到「補償」。