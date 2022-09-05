英超｜馬古尼閃電領黃反獲網民力撐　麥湯米尼MMA式犯規被瘋傳

曼聯隊長哈利馬古尼被貶為後備，改由利辛度馬天尼斯及華拉尼扼守中路，二人4場搭檔全勝，這名曼聯隊長的地位有所動搖。

馬古尼上季表現不穩，更淪為球迷們的笑柄，今仗落場不足兩分鐘領黃，即使再被放大「抽水」，球迷們今次卻站在他的一方。



曼聯開季英超兩連敗，隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）皆正選披甲，當主帥坦赫格改以華拉尼及利辛度馬天尼斯扼守中路後，球隊成績隨即回彈，如今更取得4連勝，問題的癥結似乎是馬古尼。

馬古尼入替後接過隊長臂章。（Getty Images）

後備上陣不足兩分鐘領黃

馬古尼連續3場坐冷板後，今仗對阿仙奴末段入替馬天尼斯，般奴費南迪斯替他戴上隊長臂章後，甫落場便要為隊友「補鑊」。卡斯米路在中圈附近失去控球權，加比爾捷西斯長驅直進反擊，並嘗試以速度壓過馬古尼，這名曼聯隊長沒有選擇，必須以犯規中斷阿仙奴的攻勢，馬古尼出手一拉，代價是黃牌一張。

馬古尼出場僅87秒被黃牌警告，這個犯規在社交網站上被「抽水」，不少網民卻為馬古尼抱不平，坦言這是個合理的犯規，若不是卡斯米路的話，這個犯規不會出現。若馬古尼不拉跌捷西斯，再被對手推過，後果將會不堪設想。

Harry Maguire was booked just 87 seconds after coming on. 😅 #MUNARS pic.twitter.com/w0zwg131ed — The Premier League Club (@TPLCSports) September 4, 2022

麥湯米尼「MMA式」犯規

加比爾捷西斯既靈活又有速度，今仗連番被超技術侵犯。另一幕同樣是曼聯在中場失控球權，捷西斯欲推進時，麥湯米尼立即「出術」，雙手攬在捷西斯的腰間，雙腳一夾，猶如「MMA式」把捷西斯拉跌，球證沒有猶疑出示黃牌，這片段同在網上瘋傳。

即使卡斯米路來投後，麥湯米尼依然站穩正選位置，如此「爛打」的踢法，相信就是吸引坦赫格的地方，他負責中場掃蕩，讓艾歷臣及般奴可以專心組織攻勢，這樣的分工在曼聯中場線愈來愈明顯。

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