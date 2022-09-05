英超︱阿迪達神還原落寞表情　輸波仍「羞辱」曼聯惹堅尼反擊

阿仙奴五連勝斷纜，主帥阿迪達賽後極為失望，他認為球隊本可輕鬆全取3分、今場比賽也值得獲勝，終惹怒紅魔名宿堅尼，狠批對方是個輸不起的人。



阿仙奴1：3不敵曼聯，兵工廠全場控球率超過六成，但16次起腳只得3次中目標，相反紅魔10射6中，更攻入3球。「廠長」阿迪達落後下雙手掩面、無計可施，有網民翻出多年前《FIFA》遊戲中放棄比賽的配圖，相中人正是阿迪達，笑言他「神還原」了當時的畫面。

Arteta did the thing 🤣 pic.twitter.com/lJMY0ornV9 — SPORTbible (@sportbible) September 4, 2022

阿迪達賽後指，球隊長時間掌控跟主導比賽，製造出一次又一次機會，卻無法「終結」比賽，「他們（曼聯）有3次黃金機會就入了3球，我們有無數機會，卻沒有取得足夠入球。」

他不滿球隊追平後竟犯下大錯，「我們在一個沒必要的情況下猜傳，結果在很危險的地方失去控球，只要曼聯有空位，他們就能用一記傳送撕破防線、傷害我們。」

阿迪達賽後言論激怒堅尼。（Getty Images）

阿迪達仍相當「口硬」，拒絕評價曼聯之餘，也說出以下言論，「我只看到一隊很不同的阿仙奴來到這裏，面對世界級球員、踢出我們想要的風格，不幸地沒有得到我們值得的賽果。我對未能勝出感到十分失望，因為這場比賽就放在這裏等我們輕鬆拿走（3分）（the game was there for the taking）。」

這句話終惹怒了曼聯名宿堅尼，他在電視節目中回應，指受夠了阿仙奴的各種藉口，「阿迪達是個輸不起的人（ a sore loser）。他應該給予曼聯些許讚賞，但他從來沒有這樣做。」

加利尼維利批評阿仙奴的調動十分幼稚。（Getty Images）

另一位前紅魔球員加利尼維利也加入批評行列，直斥阿迪達在球隊落後1：2下，於74分鐘突然一口氣換入尼基迪亞、伊美路維、法比奧韋拉，行為十分「幼稚」。

「他們當時沒必要這麼絕望跟心急，還有約20分鐘，太早了，如果他們維持原有踢法，他們可能追和。不過調動破壞了他們的隊型跟踢法，所以曼聯才能多進一球，甚至可以贏4：1或5：1。比賽最後20分鐘，證明了阿仙奴跟上季一樣不成熟。」