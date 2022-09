英超︱阿迪達神還原落寞表情　輸波仍「羞辱」曼聯惹堅尼反擊

阿仙奴五連勝斷纜,主帥阿迪達賽後極為失望,他認為球隊本可輕鬆全取3分、今場比賽也值得獲勝,終惹怒紅魔名宿堅尼,狠批對方是個輸不起的人。



阿仙奴1:3不敵曼聯,兵工廠全場控球率超過六成,但16次起腳只得3次中目標,相反紅魔10射6中,更攻入3球。「廠長」阿迪達落後下雙手掩面、無計可施,有網民翻出多年前《FIFA》遊戲中放棄比賽的配圖,相中人正是阿迪達,笑言他「神還原」了當時的畫面。

Arteta did the thing 🤣 pic.twitter.com/lJMY0ornV9 — SPORTbible (@sportbible) September 4, 2022

阿迪達賽後指,球隊長時間掌控跟主導比賽,製造出一次又一次機會,卻無法「終結」比賽,「他們(曼聯)有3次黃金機會就入了3球,我們有無數機會,卻沒有取得足夠入球。」

他不滿球隊追平後竟犯下大錯,「我們在一個沒必要的情況下猜傳,結果在很危險的地方失去控球,只要曼聯有空位,他們就能用一記傳送撕破防線、傷害我們。」

阿迪達賽後言論激怒堅尼。(Getty Images)

阿迪達仍相當「口硬」,拒絕評價曼聯之餘,也說出以下言論,「我只看到一隊很不同的阿仙奴來到這裏,面對世界級球員、踢出我們想要的風格,不幸地沒有得到我們值得的賽果。我對未能勝出感到十分失望,因為這場比賽就放在這裏等我們輕鬆拿走(3分)(the game was there for the taking)。」

這句話終惹怒了曼聯名宿堅尼,他在電視節目中回應,指受夠了阿仙奴的各種藉口,「阿迪達是個輸不起的人( a sore loser)。他應該給予曼聯些許讚賞,但他從來沒有這樣做。」

加利尼維利批評阿仙奴的調動十分幼稚。(Getty Images)

另一位前紅魔球員加利尼維利也加入批評行列,直斥阿迪達在球隊落後1:2下,於74分鐘突然一口氣換入尼基迪亞、伊美路維、法比奧韋拉,行為十分「幼稚」。

「他們當時沒必要這麼絕望跟心急,還有約20分鐘,太早了,如果他們維持原有踢法,他們可能追和。不過調動破壞了他們的隊型跟踢法,所以曼聯才能多進一球,甚至可以贏4:1或5:1。比賽最後20分鐘,證明了阿仙奴跟上季一樣不成熟。」