英超︱曼聯歐霸名單兩將被裁　利物浦歐聯大軍竟欠基達

歐洲球會賽事本周展開，各隊陸續公布大軍名單。出戰歐霸的曼聯，大軍名單上有兩個一隊成員被消失；另一邊廂，傷兵滿營的利物浦，歐聯大軍中有兩個中場主力的名字不見了。



坦赫格周四晚領曼聯出戰歐霸。（Getty Images）

曼聯身處歐霸E組，同組對手包括西甲球隊皇家蘇斯達、上季曾在歐聯分組賽擊敗皇馬的摩爾多瓦球隊舒列夫和塞浦路斯球隊奧摩尼亞（Omonia Nicosia）。周四深夜曼聯會在首場分組賽主場先迎戰皇家蘇斯達。

領隊坦赫格為歐霸挑選的25人大軍，名單上，效力多年的守將菲爾鍾斯以及22歲左閘班頓威廉斯（Brandon Williams）都無份，並不令人意外。30歲的鍾斯不獲坦赫格重用，近日被指連更衣室位置也不保，清空出來讓其他球員使用，落選歐霸名單在預期之內。班頓威廉斯今夏幾乎離隊，坦Sir買入馬拉西亞後，陣中已無他的位置。

曼聯歐霸25人大軍名單：

門將：迪基亞、湯希頓、杜巴夫卡

後衛：馬拉西亞、梳爾、達洛治、連達路夫、馬古尼、馬天尼斯、華拉尼、雲比沙卡、杜安薛比

中場：般奴費南迪斯、艾歷臣、卡斯米路、費特、麥湯米尼、辛祖、雲迪碧克、柏利斯迪

前鋒：C朗拿度、拉舒福特、安東尼、加拿祖、馬迪爾



利物浦歐聯大軍名單上，竟不見基達的名字。（Getty Images）

身處歐聯A組的利物浦，同組對手為阿積士、拿玻里和格拉斯哥流浪。周三深夜他們將作客拿玻里。

日前公布的大軍名單上，最意外的是它不止沒有張伯倫，連拿比基達的名字也不見。張伯倫自7月中季前熱身賽後大腿筋受傷，一直養傷至今，高普早已說過此子傷患嚴重，被剔出名單已在預算中，反而基達即使不時受傷，卻從未曾缺席歐聯。

基達今季只曾在社區盾後備上陣5分鐘，原定對曼聯一仗可復出，最終臨陣被抽起。他被指因肌肉問題需由專家治理，如今未獲列入歐聯名單，相信他與張伯倫在11月2022世界盃前的上半季能參與的比賽相當有限。

張伯倫不在利物浦歐聯大軍名單，不意外。（Getty Images）

利物浦歐聯24人大軍名單：

門將：艾利臣、基利靴、阿祖安

後衛：羅拔臣、森美卡斯、雲迪積克、干拿迪、麥迪比、祖高美斯、阿歷山大阿諾特、奇雲藍斯、尼達利菲臘斯

中場：法賓奴、堤亞高艾簡達拿、占士米拿、軒達臣、艾法美路、卡華路、巴積迪

前鋒：沙拿、法明奴、祖達、路爾斯戴亞斯、紐尼斯



歐聯大軍名單最多可列25人，當中必須包括8名本土培訓球員，由於利物浦只有7個本土培訓產品，因此名單上只有24人。不過他們尚有一張2001年1月1日後出生球員的B名單，當中經常為利物浦一隊上陣的居迪斯鍾斯和哈維艾利洛均在此名單內。