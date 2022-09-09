歐霸｜曼聯馬天尼斯勇悍封阻變「食死貓」　網民：VAR無用

曼聯反底挾4連勝之勢，主場出戰歐霸盃鬥皇家蘇斯達，結果紅魔鬼一球飲恨。後備入替的利辛度馬天尼斯禁區內犯手球，慘變「代罪羔羊」，更拿下黃牌，這個判決惹來不少爭議。



曼聯在歐霸盃E組首輪鬥皇家蘇斯達，C朗拿度與哈利馬古尼擔正披甲，卡斯米路亦首度正選登場。C朗拿度前場掛帥，今仗不乏攻門機會，上半場35分鐘接應達洛治的傳中，頭槌建功，可惜越位在先「食詐糊」，其餘埋門亦有太大威脅。

C朗拿度不乏機會，惟未能把皮球送入網。（美聯社）

馬天尼斯奮不顧身封阻反失12碼

皇蘇方面不乏熟悉臉孔，包括老將大衛施華及日本國腳久保建英亦正選上陣，兩人在下半場一次配合，大衛施華走位接應久保建英的回傳，這名西班牙老將禁區內一控一射，後備入替利辛度馬天尼斯奮不顧身，殺出封走對方射門。

來自意大利的球證迪比度（Marco Di Bello）認為馬天尼斯犯手球，直指12碼點外，更向馬天尼斯出示黃牌，隊長哈利馬古尼及般奴費南迪斯隨即上前向球證投訴，VAR認為判決正確，皇蘇由文迪斯（Brais Mendez）操刀12碼中鵠，59分鐘打破缺口。

球證判12碼後，隊長馬古尼立即上前投訴。（美聯社）

馬天尼斯衝前封阻時，未有特別展開雙手，從慢鏡重播，而皮球先射中他的大腿，再反彈至手肘，似乎沒有意欲以手擋開皮球，但手部確實與皮球有接觸，故此球證照樣吹罰手球。

後備入替的馬天尼斯，為了封阻對方射門變輸12碼。（Getty Images）

曼聯因為一個爭議判決而全失3分，網民紛紛指這是個誤判，並直斥VAR「無鬼用」，如此明顯的反彈也未能推翻判決，直言：「這個無論如何也不是12碼。」

This “handball” resulted a pen and a yellow card for Lisandro Martínez 🤷‍♂️pic.twitter.com/PMknxllz34 — 𝗕𝗿𝗮𝗱𝗹𝗲𝘆 🇮🇹 (@UTDBradleyy) September 8, 2022

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