足球熱話｜卡卡踩入曼聯卡靈頓訓練基地 探C朗班之餘有更大目標
撰文：顏銘輝
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曼聯周日主場以3：1擊敗阿仙奴，前巴西名將卡卡也是座上客，他亦有去「探班」，與曼聯及阿仙奴的一班巴西後輩交流，當然他不會忘記前皇家馬德里隊友C朗拿度！看完比賽後，卡卡翌日更去到曼聯的卡靈頓訓練基地，究竟他去曼市做什麼？
40歲的卡卡入到卡靈頓訓練基地，當然不是復出踢波，也非加入曼聯教波，而是來讀書。他跟前巴西國家隊隊友施薩索拉斯做同學，一起參加由歐洲足協主辦的課程，剛好上課地點就是卡靈頓。
這個課程名為「歐洲足協國際球員行政管理課程」（UEFA Executive Master for International Players，簡稱UEFA MIP），專為退役球員而設，幫助他們轉型，以另一些崗位貢獻球壇。課程有7周於歐洲主要大城市舉行，最後一周課程就會在歐洲以外的地方。每周的課程會教授學員在足球行政管理不同的範疇。如果學員未找到球會工作，更可申請為期3個月的實習。
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