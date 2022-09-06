伍家朗直播笑談愛隊曼聯V形反彈　腿傷無大礙日內復操︱體育熱話

香港羽毛球「一哥」伍家朗接連在世錦賽和日本公開賽傷出，傷勢令人擔心。幸好他在直播中透露今次受傷並不嚴重，料可在日內復操。

身為曼聯忠實球迷的家朗，看到愛隊在英超4連勝也感到很開心，與球迷談笑風生。



伍家朗接連在羽毛球世錦賽和日本公開賽傷出。（Badminton Photo）

家朗傷勢無大礙 將出戰歐洲3站賽事

伍家朗在羽毛球世錦賽16強與新加坡球手駱建佑戰至第二局時傷出，之後在日本公開賽首圈第一局時再度未能繼續賽事。家朗趁回港隔離期間無事可做，開直播與球迷談天說地，最多人關心他傷勢，家朗說：「世錦賽時大腿內側肌肉拉傷，情況並不嚴重。」之後日本公開賽再度無法作賽，問題亦不大，「休息咗幾日，已經好返好多，過多兩、三日應該可以復操。」

他表示，康復後將參加丹麥、法國和德國歐洲3站賽事。由於原定11月8至13日上演的香港羽毛球公開賽因應防疫安排取消，家朗會轉戰澳洲公開賽，他帶點興奮地說：「已經3年無去過悉尼。」對於香港公開賽連續3年取消，有球迷擔心賽事會被剔出世界羽聯巡迴賽之列，家朗立即大派定心丸，「世界羽聯明年的時間表上，香港公開賽仍然在入面，大家可以放心。」

伍家朗直播由羽毛球講到足球。（直播截圖）

曼聯連勝好開心

家朗是英超球隊曼聯擁躉，不少球迷追問他看法，「贏完利物浦再贏阿仙奴，梗係開心啦。」他自稱不太懂評論足球，笑咪咪說：「整體進攻速度快咗，又能夠取得入球」。

有人問他「今晚（周一）比賽點睇」，熟悉賽程的他秒回：「今晚無比賽喎」，隨即搞笑道，「是不是歐聯？我愛隊踢歐霸，所以我無理歐聯賽程。」（編按：其實周一晚歐洲足球沒有球會賽）。

曼聯英超連贏四場，身為支持者的家朗自言好開心。（Getty Images）

跟王梓維最老友 大讚駱建佑

球迷又向他問及羽毛球壇的種種，他說跟中華台北球手王梓維最老友，「他教練是我之前的教練，所以我們會一起練習，都會一齊出去食飯。」另外，家朗大讚駱建佑有風度，球場內外都是個謙謙君子，當他在世錦賽傷出時，對方主動提出為他揹球袋，家朗有感自己傷患並不嚴重婉拒了。

對於現今球壇是否只有李梓嘉一人可跟「一哥」安賽龍匹敵，家朗不同意，「不止李梓嘉，有好幾個球手也迫到安賽龍打3局，例如真庭。」李梓嘉除球技出色，歌藝也相當出眾，被問到有否跟這位馬來西亞球手合唱，家朗笑回：「我知道佢好鍾意唱歌，但我唔識唱歌喎。」

28歲的家朗被問到退役問題，他說目前言之尚早，「目標是2024巴黎奧運，打完一個大賽可能會改變想法，加上到時已經結婚……」不少球手如周天成也能在30歲後愈戰愈勇，同時他也考慮到日後孩子出生，能否陪在另一半身邊，天秤的兩邊目前未有定案，總之現在一定未是時候。