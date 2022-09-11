英超｜曼聯借將怒批兩任前領隊　指摩連奴不懂尊重　唯獨讚一人

由英超球隊曼聯外借到西維爾的法國前鋒安東尼馬迪爾（Anthony Martial）接受法國媒體《法國足球》訪問，斥前領隊摩連奴（Jose Mourinho）不尊重自己，更稱另一前任領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjær）「背叛」了自己。



馬迪爾認為，摩連奴並不尊重自己。（Getty Images）

馬迪爾指，他意識到摩連奴不尊重自己是由球衣號碼開始：「假期時，他（摩連奴）以短訊問我願不願意改穿11號，因為9號之前是屬於球會傳奇傑斯。我回應指我非常尊重傑斯，但我想繼續穿9號。」然而，當馬迪爾回到球會，才發現自己的球衣號碼已遭換成11號。

2018年，摩連奴曾在記者會上指馬迪爾不成熟，是個「被寵壞的孩子」，馬迪爾對此也相當不滿：「他完全不尊重我，他在記者會上用各種詞彙形容我，有點像他在皇馬時對待賓施馬的方法。他亦知道如果當時20歲的我有任何回應，就會被視為不懂尊重，所以我保持沉默，畢竟做什麼都沒用。」

馬迪爾指其後一季，自己上半季表現突出，但摩連奴從阿仙奴購入阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）後，自己上陣機會大減：「該季季後就是世界盃，出場少令我喪失大好機會，我本應成為法國的冠軍隊成員。」

馬迪爾批評蘇斯克查未有為自己因帶傷上陣辯護。（Getty Images）

蘇斯克查同樣捱批：他沒有維護我

馬迪爾亦在訪問中批評另一前領隊蘇斯克查：「大家都不知道，20/21賽季後4個月，我一直因傷不能作衝刺，但蘇斯克查說他需要我，所以我堅持上場比賽；但因為無法加速，對我有很大影響，而球迷不停批評我時，他從未為我辯護。」

馬迪爾認為自己最終傷至無法比賽，傷癒後也無法獲得比賽機會，是「不公義」：「當初是他要求我為球隊而犧牲自己，後來卻拋棄我。對我而言，這近乎是背叛的行為。」

馬迪爾對雲高爾評價正面。（Getty Images）

相對之下，馬迪爾對雲高爾評價甚高，並指他們會在雲高爾的辦公室內，一觀看與分析他的比賽影片。「有次我梅開二度後，他（雲高爾）仍讓我看比賽影片，他說他想與我討論奔跑的角度與活動範圍，我表示理解後，他指他喜歡我的性格。