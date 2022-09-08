車路士換老闆領隊份工依然好難做　功勳主帥杜慈成刀下亡魂︱英超

車路士領隊杜慈（Thomas Tuchel）被辭退，成為今季英超第二位被炒主帥。藍軍過往19年在「油王」班主艾巴莫域治主政年代，出名對領隊無耐性，沒有成績便手起刀落。今季換上美國新班主托德波里，想不到換畫速度一樣咁快。

開季只踢了6場聯賽、1場歐聯，杜慈便飯碗不保，車路士領隊這份工，依然好難做，亦令人聯想到，今次決定不止球場內表現和成績那樣簡單。



杜慈曾為車路士贏得歐聯冠軍，依然難逃被炒命運。（Getty Images）

車路士領隊份工好難做

前老闆艾巴莫域治向來對車路士領隊耐性不多，只要他有任何不滿意的地方，無論是頂級名帥或是球會昔日功勳名將，全部手起刀落無情講。由他2003年入主球隊，到2022年3月他宣布賣盤，19年間連同看守領隊在內曾16度易帥，當中只有摩連奴首次出任車路士領隊時，領軍超過3年（2004年6月至2007年9月）。

除了摩連奴之外，期間只有安察洛堤和干地有能耐捱足兩季，餘下大多數一年內被請走（詳見下列圖輯）。「油王」麾下的車路士，領隊職位已成為足球壇難度最高的一份工，與英格蘭領隊看齊。

【油王入主車路士後歷任領隊】 （按圖進入）

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杜慈領軍再次高開低走

「油王」年代，車路士領隊的要求很簡單：成績。當中最主要的KPI（關鍵績效指標），就是歐聯，其次才是英超和其他盃賽。杜慈在這點是很成功的，他在2021年1月接替被炒的林柏特，當時球隊在英超跌至第九位，球隊表現不濟，即使歐聯分組賽首名出線，16強對手是馬體會，感覺晉級機會不太樂觀，杜慈成功扭轉一切。

他不止領軍在英超穩步上揚，最終殺回前四保住歐聯資格，更在歐聯決賽驚喜擊敗曼城贏得冠軍，獲得老闆心目中最重要的獎盃。上季即使接連在足總盃、聯賽盃兩項決賽負利物浦，未能贏得任何錦標，歐聯功勳足以令他繼續得到信任。意想不到的是，2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，作為普京親信的艾巴莫域治受英國政府制裁，不能繼續擔任球會管理層，並在5月易手予美國商人托德波里，連帶波及杜慈的車路士領隊生涯。

車路士今夏豪擲2.6億英鎊買人

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球會易主後的改變

杜慈領軍成績有目共睹，但他為人性格火爆，昔日無論在多蒙特還是在巴黎聖日耳門，也離不開反面收場。在工作環境複雜的車路士，他能留多久本已是疑問，球會易主後他這個弱點無疑再次暴露出來。

由俄羅斯班主換成美國老闆，很有一點政治氣氛改變的味道。就算只談辦公室政治，艾巴莫域治任內前朝重臣悉數離開，杜慈成為管理層唯一留下來的人，帥位本已如履薄冰。這個敏感時候，他卻交不出成績，英超表現平庸，意外不敵中游球隊列斯聯和修咸頓，已埋下伏筆。今夏轉會窗新老闆托德波里親自上陣指揮，豪花2.6億英鎊增兵，站在球會老闆角度，更加要交出成績。

現在開季為時尚早，不過車路士在上文前設之下，歐聯分組賽第一戰車路士作客0：1不敵克羅地亞球隊薩格勒布戴拿模，便成為老闆辭退杜慈的最佳藉口。