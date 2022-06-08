中年放棄安穩文職創出一片天　攀山教練學在山水之間｜盧澤琛專訪

踏足過新西蘭、日本、歐洲及北美的崇山峻嶺，攀爬過世界最高峰珠穆朗瑪峰，山藝教練盧澤琛這日回到原點，帶記者探訪一位老朋友，順道回憶這二三十年與山結緣的時光。縱使遊歷過千山萬水，也不如最初的起點，盧澤琛說因為回憶最美。



相約盧澤琛做訪問，記者叫他提議一處郊外地點，他選擇了西貢的鹹田灣及大灣。他帶記者上到兩灣之間的一個山崗，上面有片小草地。坐在草地上，放眼望去，俯瞰遼闊的沙灘。由海浪到黃沙，到灘後由疏落漸變茂密的叢林，再轉頭望過去，便是拔地而起的蚺蛇尖。

盧澤琛帶記者登上這座小山崗，可以俯瞰大灣的景色。（顏銘輝攝）

「每次回來都好像回到原點，感覺是回家鄉探望一個舊朋友，每次感覺都很親切。好像今日行經很多地方，回想起很多年前發生過什麼事，畫面仍然歷歷在目，很得意。」盧澤琛說。這次訪問由北潭凹起步，逆走麥理浩徑，經赤徑及大浪坳，行到鹹田灣。

他的老朋友就是西貢鹹田灣。

盧澤琛指住路邊的一處叢林，表示那裏以前是空地，他曾經在此露營。（顏銘輝攝）

「遠望變化不大，仍然是很美的海灘，但近看很多地方不同。例如大浪村有些村屋已經被拆卸，沙灘邊又多了很多垃圾，附近開闢了很多路徑，這些見證了日子流逝。」這次訪問喚起了盧澤琛很多回憶，那時的他還是新手。

他說：「那時我一竅不通，將所有東西掛在背囊出面，睡袋又吊在背囊底，左搖右擺，好好笑。現在回望過去，這是很得意的經歷，就是一個新手，什麼也不懂，得到啟蒙，再去慢慢發展，很感恩最初有人帶領我去試這件事。」

相約盧澤琛到西貢行山訪問，途經露營熱點赤徑。（顏銘輝攝）

在路上，他指住某處的荒屋廢田，講述過去露營的難忘事。他說：「在中學時代，露營煮食用酒精爐，那時大家都不太懂，有同學見火勢開始弱，在酒精爐未完全冷卻前就加酒精入去，導致搶火，有位同學燒傷。這是我第一次經歷山中的意外。」

「那晚我們的導師馬上報警，都花了一段時間。以前通訊不發達及不方便，記得最後要由水警派橡皮艇在鹹田灣登陸，再由直升機運走我同學。慶幸同學傷勢不算嚴重，這個經驗令我知道要小心處理爐具及燃料，否則很易有嚴重的傷害。」作為山藝教練，盧澤琛也想藉這件往事提醒大家，露營時一定要小心火種。

盧澤琛開辦山藝課程，與學生合照。（受訪者提供）

盧澤琛中學時加入童軍，自此愛上行山露營。他畢業後從事文職工作，同時業餘在青年中心任導師，帶領野外活動，並考取了山藝教練資格。到2014年，當時40歲的盧澤琛放棄正職本行，創立戶外活動機構「山樂」，將興趣與事業合二為一。他笑言：「直情完全轉了另一個行業，我以前上班是要穿西裝、打領帶的文職工作！」

安穩還是冒險？繼續過熟悉的生活，還是探索未知的可能？一個決定，改變了往後的人生。

盧澤琛教授三級山藝領䄂訓練課程。（受訪者提供）

他憶述當初因為工作上的不快，辭去在酒店的職位，之後到新西蘭及日本爬山。「辭職時未有立刻想轉行，想法是爬完山回來找過另一份工。爬山過程很正！新西蘭那次一個人去參加當地的山藝訓練課程。我與導師及一位同學，3個人留在山上8日9日，每日都爬山及訓練，之後回山屋。我形容那次是靈性上的攀登，在那個時間讓我靜下來，想了很多。回港後，令我開始考慮，是否真的以戶外工作謀生。」

盧澤琛回港後，報讀屯門鄉師自然學校的導師課程。他說：「在那間學校，每個老師及學生都要為自己改一個『自然名』，跟大自然有關係就可以。我喜歡行山，那就用『山』，在山上我很快樂，所以就叫『山樂』。」順利成章，當他成立一間戶外活動機構時，也以此為名。

盧澤琛到基督教聖約翰教會堅樂第二小學向同學分享登山知識。（受訪者提供）

「我很隨意，反正也是舉辦山上的戶外活動，希望透過山水為人帶來快樂。我自己的理念是，行山登山是開心的，身體上會令你健康，靈性上從山也學到很多。山可以教到我們很多東西，所以我想出一句話『樂在山水之間，學在山水之間』。」

從山上可以學懂什麼？凡事只要堅持、按部就班、知所進退，縱使面對困難和挑戰，總有解決方法。學習調節心態，享受當下每一刻。無論是晴是雨，走進山林，總能讓我們鍛煉身體，洗滌心靈。

40歲的一個決定，令盧澤琛由工作到生活完全投入山的懷抱。（顏銘輝攝）

以興趣為事業，以行山為工作，盧澤琛表示起步並不容易。他鼓勵所有為夢想奮鬥的人：「有時很奇妙，當你覺得捱不下去時，好似冥冥之中又有一些機會在你面前出現。你只要真心想去做，下苦功裝備好自己，不需要擔心太多，盡自己能力，總會行出一條路。」

在家人朋友支持下，努力耕耘8年，開辦不同的攀山訓練，為不同的團體策劃活動，山樂現在薄有名氣，上了軌道；盧澤琛也成為香港其中一名著名的山藝教練。他說：「這是give and take（取捨），在乎你追求什麼。人生是否只追求穩定及金錢？幾多才足夠？反而，我現在的工作很開心及有意義。

盧澤琛教授攀山訓練課程。（顏銘輝攝）

全情投入這個行業8年，在現實壓力下，會否磨滅對山的興趣？盧澤琛表示對山的喜愛從來不減。他一直控制住工作量，又會抽時間出國攀爬世界各地的名山，確保不會做到自己厭惡山。他說：「我將喜歡的東西教給他人，去感染其他人，讓他們可以感受及掌握山，我是很高興的。」