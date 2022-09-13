英超轉會｜狼隊簽迪亞高哥斯達　紐卡素招龍門應急　曼聯也有目標

雖然轉會窗已關，但英超球隊仍可簽入自由身球員。失業大半年的前車路士前鋒迪亞高哥斯達，重返英超加盟狼隊，簽約到季尾。卡利奧斯今夏離開利物浦後，找到新東家，與紐卡素簽下短約至1月。據多間傳媒報道，曼聯亦希望羅致自由身的哥倫比亞國腳辛迪亞高阿里亞斯，增強右閘的板凳深度。



狼隊為迪亞高哥斯達加盟，拍攝了充滿霸氣的宣傳照。（狼隊Twitter）

狼隊今夏羅致奧地利前鋒沙沙卡拉積錫，但他不幸地首次披甲即膝部重創，需要長時間養傷，加上魯爾占美利斯傷癒後不復當年勇，所以狼隊昨日宣布，簽入自由身的迪亞高哥斯達（Diego Costa），填補鋒線人腳。33歲的迪亞高哥斯達1月離開明尼路後便沒有班落，獲狼隊招手，簽約至季尾。

這位西班牙前鋒之前踢過車路士，代表藍戰士120場入59球。他祝福新隊友沙沙卡拉積錫早日康復，並表示雖然離開了英超一段時間，但仍然很喜歡這個聯賽，一直關注英超的消息。

紐卡素簽卡利奧斯半年，作為尼克普比的後備。（Twitter）

29歲的德國門將卡利奧斯（Loris Karius）今夏離開利物浦，成為自由身球員，適逢紐卡素後備門將卡爾達路足踝受傷，急需替補，所以紐卡素向卡利奧斯開出短約至明年1月，設有延長合約至季尾的條款。紐卡素今夏買入尼克普比為正選門將，原有門將杜巴夫卡則離隊轉會曼聯。

卡利奧斯說：「真的很興奮！這是一次好機會，可以參與這個偉大的計劃。我不用太多時間考慮就下了決定。紐卡素有一位出色的教練，而且踢出悅目的足球。」

辛迪亞高阿里亞斯上季被馬體會借到格蘭納達。（Getty mages）

多間歐洲傳媒披露，曼聯也希望從自由身球員中簽人，加強陣容，目標是哥倫比亞國腳右閘辛迪亞高阿里亞斯（Santiago Arias）。開季以來，達洛治鎖定曼聯正選右閘之位，但雲比沙卡已被主帥坦赫格打入「冷宮」，所以坦帥想找多一位右閘球員，作為達洛治的替補。

30歲的辛迪亞高阿里亞斯之前效力馬德里體育會，上季被外借至CF格蘭納達，今夏離隊成為自由身球員。辛迪亞高阿里亞斯其實也有荷甲背景，他在2013至2018年效力燕豪芬。