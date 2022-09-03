轉會專題｜留下來的人們　C朗無人接手　迪莊堅守巴塞會減薪？

今夏轉會窗兩大連續劇主角，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及法蘭基迪莊（Frankie de Jong）皆以留隊作結局。C朗聲稱以家庭原因缺席曼聯的季前亞洲之旅，希望離開曼聯，加盟歐聯球隊，怎料其經理人文迪斯努力了一個夏天，也幫不到他找下家。巴塞的迪莊就在減薪留隊與轉會的抉擇中兜兜轉轉，最終他堅持留隊，未知他會否如巴塞所願簽下減薪合約。



C朗淪為曼聯後備球員。（Getty Images）

曼聯的C朗再次成為轉會窗的主角，上季曼聯成績低迷，失去歐聯資格，未見C朗有怨言或離開傳聞，但由6月起，歐洲傳媒披露，C朗經理人文迪斯為他尋找新東家，因為C朗不滿曼聯踢歐霸，希望效力一支有爭逐歐聯冠軍實力的球隊。C朗及文迪斯的第一志願是拜仁慕尼黑，一來拜仁實力強橫，二來羅拔利雲度夫斯基要去巴塞，有個正選中鋒空缺。不過，拜仁上下率先闢謠，指沒有興趣簽C朗。

C朗缺席了曼聯大部分的季前操練。（Getty Images）

歐聯強隊紛紛請C朗食檸檬

7月初，C朗原定要回曼聯報到開操，但他以個人或家庭理由缺席，曼聯亦接受他的解釋。同時，文迪斯接洽車路上新班主托德波里（Todd Boehly），對方不抗拒C朗加盟，但要交給領隊杜慈決定，而杜慈不接受C朗來投，以免陷入曼聯前主帥蘇斯克查式的失敗。

文迪斯接着接洽巴黎聖日耳門及拿玻里，這兩間球會同樣拒絕，之後他找馬德里體育會，難道想重演上個夏天「傾曼城、逼曼聯出手」的套路？結果，皇家馬德里沒有瞧過C朗一眼，馬體會亦以財政上無可能完成這宗交易拒絕。有傳C朗可能重返母會士砵亭，但他在社交網站親自留言闢謠。

C朗本尊親自留言澄清回歸士砵亭傳聞。（Instagram截圖）

7月底，C朗回到曼聯復操，但他從來沒有說過留隊。同時間，曼聯的口風有變，由最初視C朗為非賣品，漸漸變成不抗拒他離隊，但前提要有一間球會作出合適的報價。英超開季，曼聯首兩仗輸波，之後C朗失去正選，成為後備。文迪斯仍不放棄，向歐聯球隊兜售C朗，8月中傳過多蒙特，但「蜜蜂軍團」高層明確闢謠。C朗在社交網站聲稱，95%的新聞都是假的，他之後會接受訪問，到時大家便知真相。

「當我幾星期後接受訪問，他們就會知道真相。傳媒只會講大話。我有一本記事簿，在近幾個月來的100宗新聞當中，只有5宗是真的，想像一下事情是怎樣。記住這個貼士。」

C朗再用IG留言反擊傳聞。（Instagram）

來到9月2日，歐洲各大聯賽轉會窗關閉，連續坐了3場冷板的C朗，最終無法離開曼聯，不知他會何時站出來解釋今夏的轉會窗的離隊傳聞呢？

迪莊拒英超雙雄留巴塞

今夏兩大連續劇，大家等待C朗何時說出「真相」的同時，又等待法蘭基迪莊何時減人工。迪莊是今夏巴塞轉會風波的男主角，戲份由頭帶到尾，事緣迪莊在2020年與巴塞簽下一份「拖糧」合約，首兩季減人工，之後幾季補回首兩季拖欠的人工。然而，當首兩季的低薪期完結後，巴塞希望迪莊繼續減薪，甚至傳出過巴塞聲稱有證據證明「拖糧」合約有違法之處。

即使巴塞曼聯傾掂數，但迪莊方面強調無意離隊。（Getty Images）

巴塞也不是沒有給迪莊選擇，如果他不願意減薪留隊，則可以離隊。迪莊也不乏追求者，最有誠意的肯定是曼聯。曼聯由迪莊的恩師坦赫格執教，由6月起已經表達興趣，更與巴塞就轉會費達成協議，基本費用為6500萬歐元，但迪莊一直沒有點頭。一來，他擔心離隊後就追不回巴塞的欠薪；二來，曼聯沒有歐聯資格。

等多不久，又多一支球隊招手，是擁有歐聯資格的車路士。周旋在巴塞、曼聯及車路士之間兩個多月，迪莊選擇留下來，曼聯最終也放棄了，改簽卡斯米路。有報道指，迪莊願意大幅減薪，未知他何時落實與巴塞簽下新約，抑或他能夠堅持下去，討回欠薪？

迪比今季失去正選。（Getty Images）

迪比與迪比利同留巴塞

除了迪莊之外，還有一些以為會被巴塞清走的球員仍然留隊，例如荷蘭前鋒迪比及法國翼鋒奧士文尼迪比利。迪比利在巴塞不是踢得特別好，受傷又多，本身今夏約滿，傳過車路士及曼聯有意羅致他，但他最後續約留隊。迪比方面，與他拉上關係的球隊更多，除了曼、車外，還有祖雲達斯及熱刺，但他在轉會窗的最後一日於社交網站表明留隊：「我決定留在巴塞！全力貢獻，為球隊體育上的成就付出。」

沙拿破紀錄高薪續約利物浦。（Getty Images）

利物浦打破常規留沙拿

英超方面，水晶宮前鋒韋費特沙夏及李斯特城中場泰利文斯，一直是豪門獵物，還以為他們有機會跳糟，想不到繼續留下來。

如今，利物浦的穆罕默德沙拿留隊好像是理所當然，但在兩個月前，大家都認為要求高薪的沙拿會跟沙迪奧文尼一同在今夏離隊。令人感意外的是，一向堅守薪酬架構的利物浦，在出售文尼後破格滿足沙拿的要求，給予他跟奇雲迪布尼、C朗拿度同一水平的英超頂薪，留住了這位英超神射手。