英超轉會｜森林爆買破紀錄　李城只買一人　財政公平原則兩種演繹

2022年夏季轉會窗，英超出現兩隊奇葩，同樣稱得上冠軍人馬，作風各走極端。

曾經稱霸歐洲的諾定咸森林，闊別23季後重返英超，由暑假簽到關窗，花費不下於爭標球隊，新兵近廿人更惹人注目。相反，奇蹟奪得英超的李斯特城，關窗當天才完成唯一收購。

「買人即正義」的英超，兩支球隊做法迥異。各有難唸的經，打着截然不同的算盤。



諾定咸森林—升班馬為下季豪賭

諾定咸森林收購21名新將，創下英超單一轉會窗紀錄，撇除3人立即借走，陣中多了18新面孔，轉會付款逾1.45億鎊，排20隊之中第5。比起如何磨合，更值得關心是疫情世界下眾多大會呻窮，區區升班馬何以變身大豪客。

關窗前慘吞曼城6蛋，森林在轉會窗最後再「踩油」。（Getty Images）

諾定咸森林1999年降班，曾跌至第3級英甲，重返英冠後浮沉多季。2017年夏天，希臘航運大亨馬里納基斯（Evangelos Marinakis）入主，為負債纍纍的森林拆彈，逐步解決債務。身家豐厚，近年航運費因疫情擾亂供應鏈而飆升，對於這位船王，資金不成問題。難得等到收成，豈能忍手？

森林突然豪起來，因為有大豪客班主，「船王」馬里納基斯。（Getty Images）

諾定咸森林倘保英超席位 資源暴增

有球隊如般尼茅夫升班後「細搞」，也有如森林這般豪賭。去季靠附加賽升班，主力不乏借將，陣容必須革新以求保住英超席位，以及背後「水源」。多留一季，除了豐厚的電視轉播收入，也有英超供降班球隊的撫恤金，由1.7億鎊增至3億鎊。而其實近1.4億鎊轉會支出，電視轉播收入已經抵消大部分。

成績定對錯，森林重返英超首勝，來自阿禾尼伊對韋斯咸一箭定江山。（Getty Images）

財政公平限制 升班增加空間

「無限金錢」不代表可以無限燒錢。英超有財政公平（FFP）原則，控制球會虧損，累積3季上限1.05億鎊。愛華頓季前精打細算，正因有此「紅線」。據體育媒體《The Athletic》分析，英超以下的英格蘭聯賽會（EFL）球會，虧蝕上限為三季6100萬鎊。森林升班，「紅線」變相推後約4400萬鎊，消費更鬆動。

諾定咸森林新將太多，只列部分：

+ 3

收購名單之中，從狼隊羅致基比斯韋特作價最高，為2655萬鎊，數最高薪酬者則為離開曼聯後免費加盟一年的連格，周薪達11萬鎊。單看轉會費及薪金，帳面必然要虧損。不過，轉會費不用一次過把逾億鎊支出記入本年度帳目，而是按球員合約年期攤分，如基比斯韋特的轉會費，便會攤分5季入帳。

連格自由身加盟，貴在人工。（Getty Images）

此外，球會基建及青訓支出都不計算在FFP。且升上英超，收入倍增，森林的球衣尚有廣告位，要做靚盤數，其實唔難。升班馬瘋狂搶人，近季不乏例子，只是森林的手法特別顯眼。而且，森林較早收購的新球員，已有兩人長時間養傷，令球隊急忙重新在市場找替補，新將數目亦因此增加。

森林闊別23季回到英超，球迷鼎力支持。（Getty Images）

李斯特城—關於可持續發展，羅渣士想說的是……

關窗前12小時，李斯特城宣布以1500萬鎊從法甲蘭斯收購中堅菲斯（Wout Faes）。若非早前一日，韋斯利科芬拿落實7200萬鎊轉會車路士，李城極有機會繼2018-19球季熱刺之後，首支球隊不買人開季。該季熱刺因新球場落成而勒緊褲頭，李城卻非窮到「褲穿窿」。

李斯特城原班人馬開季，靠底質戰鬥，4場敗仗都非捱打，但顯然力有不逮。（Getty Images）

李斯特城「鍍金工廠」 連續多季有傑作

李斯特城得到泰國免稅店集團王權（King Power）入主，2016年締造英超成立以來最大奇蹟。大冷奪冠可一不可再，但近年發展保持平穩，聯賽盃賽都有力一爭。奪冠球季讓外界看見李城球探眼光，接下來每季都有數倍價錢離隊的「鍍金」案例。2016年奪冠後，夏天以近4倍價錢賣出尼高路簡迪，接下來每季，依次出售真禾特、馬列斯、哈利馬古尼、芝維爾，全部大賺。雖然李城近季轉會收支都虧蝕，但每季一回點石成金，足令赤字可防可控。 去季轉會操作未符預期，響起警號。

班主艾也屈向李城球迷保證，財政沒有問題，收水喉只為防患未然（Getty Images）

去季「鍍金」斷纜，新加盟球員未能適應，且有科芬拿季前重傷而急急買入維斯達加特補位，虧蝕擴大。李城在FFP計算中，近3季累積虧蝕達1.2億鎊，而且薪酬佔支出水平達到93%。剛剛對曼聯，班主艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）在場刊表明財政健全，會繼續大力支持球隊，但求達到「持續發展的規例」，轉會「細搞」及早行動改善情况。

李斯特城新將太少，一眼睇晒：

科芬拿拉鋸 打亂轉會部暑

回看今次轉會窗，李城讓老臣卡斯柏舒米高離開，科芬拿拉鋸整個暑假。球會計劃挽留他多一季，眼見新星去意已決，就窺準車路士新班主在市場一副「我全都要」的態度，跟對手討價還價到最後。關窗前一天，科芬拿完成轉會，才立即收購菲斯。此舉意義何在，羅渣士說得坦白。

科芬拿拖到最後一天才「上車」，結果合乎班主方針，卻明顯亂了羅渣士的部署。（車路士官網）

羅渣士早明言 陣容要進化

「兩隻窗都冇新球員，臨尾簽入嘅一位（菲斯）只係補位」。羅渣士在李城主場0：1僅負曼聯之後道出苦况。他並非此刻才向班主呼叫，早於本年2月足總盃被當時在英冠的森林淘汰，已經明示該仗9名正選球員，在他3年前上任時已經在陣，「球隊要進化，嚟緊夏天好重要」。

羅渣士（右）去年為李城贏得球會史上首座足總盃，當時陣容對比現在，實力不進反退。（Getty Images）

泰國班主防患未然 解決一個問題衍生另一問題

「狐狸」先求做好收支，終於做到近季首次在轉會市場「正數」，換來的是陣容革新一拖再拖。科芬拿交易成事，轉會窗尚餘一天，收購目標去留大定，陣中邊緣戰將又找不到買家，以致陣容上根本沒有空間容納新將。

上季新將表現只屬一般，例如2700萬鎊的達卡，聯賽入5球，仍需時間培育。（Getty Images）

李斯特城限米煮限飯 羅渣士尊重與無奈之間

關窗夜，李斯特城開季5戰1和4負包尾。領隊羅渣士既表示尊重球會決定，也難掩對轉會操作極度失望。「我嚟李想爭成績，最初做得到㗎。你想同人哋鬥就要提高質素，但係最近兩次轉會窗都做唔到」，言語間流露無奈，「我都想一口氣加5、6個新球員，唔得就唯有尊重，用手上兵源盡做。但係要面對現實，呢隊波唔係兩年前嗰隊。」

英超第6輪賽程：