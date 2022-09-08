01球評｜利物浦大敗全因右路不設防　祖高美斯淪箭靶有同事靠害

利物浦新球季的歐聯首戰，作客面對拿玻里的針對部署，半場已經3度失守。紅軍輸得咁慘，全因防線多次「穿窿」。

表面上，中堅祖高美斯淪為最弱一環，僅戰半場便被換走。然而防線表現差勁的絕非只有他，利物浦防守右路大空虛，右閘阿歷山大阿諾特亦難辭其咎。



利物浦作客拿玻里，兩軍近年過往4次交手，紅軍錄得1勝1和2負，可見拿玻里鬥紅軍甚有心得。硬仗可期，但想不到半場的比數是如此一面倒。

「就算我們平時踢得差，都甚少半場失3球，尤其是當艾利臣擔任門將時，可想而知球隊發揮有多差。」高普賽後道出重點，是「穿窿」後防所致。

利物浦出師不利作客吞慘敗 高普向球迷致歉兼孭鑊

利物浦半場輸3球，高普亦感到意外。（Getty Images）

祖高美斯成被攻擊弱點

高普今仗排出4人防線，祖高美斯續任右中堅，卻甩漏甚多。5分鐘輸12碼落後一球，到上半場中段，拿玻里右路一記直線，祖高美斯搶得皮球後面對奧森漢，欲推過對手時卻被對方截去皮球，奧森漢橫傳予基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）射空門，幸好雲迪積克及時護空門。

雲迪積克及時救空門，彌補祖高美斯的犯錯。（Getty Images）

救得一次，救不了第二次，祖高美斯處理回傳時拖泥帶水，遲遲不回後，又被基華拉斯基利亞「打荷包」。祖高美斯奮力補救，依然無法踢走對方腳下球，其後更被拿玻里一次撞牆打穿，森保安古沙入楔時，高美斯與阿歷山大阿諾特以「眼神防守」，眼白白看着這名前富咸球員建功射成2：0。

基華拉斯基利亞在進攻左路彷彿任我行，紅軍猶如不設防，這名格魯吉亞翼鋒「推左走右」爆過阿歷山大阿諾特，祖高美斯欲「閂閘」，同樣未能清脆瓦解攻勢，基華拉斯基利亞依然成功落底，橫傳予基奧雲尼施蒙尼近射得手，拿玻里領先至3球。

祖高美斯變成拿玻里的弱點攻擊，經歷災難性的45分鐘後，高普提早「止蝕」，半場隨即由傷癒不久的祖爾麥迪比入替。

缺軒達臣難以「填窿」

利物浦防守右路空虛，亦難免與右閘阿歷山大阿諾特扯上關係，這名英格蘭國腳一向是利物浦的進攻泉源之一，惟攻強守弱，以往靠佐敦軒達臣負責「填窿」，可惜這名隊長因傷缺陣，三中場正選再次出動36歲占士米拿、法賓奴和小將艾利洛，根本難有餘裕為阿歷山大阿諾特補位。

此外，阿歷山大阿諾特在上半場防守明顯不夠積極，面對拿玻里組織僅以「眼神防守」，甚至被基華拉斯基利亞推過後放棄回防，導致空位更加多，多次造成祖高美斯與對手前線球員單打獨鬥的場面。

Warra defense from Trent Alexander-Arnold pic.twitter.com/RBFe33RHJR — Extra Time Indonesia (@idextratime) September 8, 2022

當後衛要在己方危險地帶與對手前鋒單對單對抗，本身已是非常不理想的狀況。祖高美斯今場在單對單情況下，暴露防守力不足弱點，加上防守決定不夠清脆——可以簡單大腳解圍時，卻選擇推過對手、繼而被搶腳下球鑄成大錯，顯得進退失據。

這樣的防守，高普當然不滿意，他也直言：「12碼後的兩個失球就像送禮一樣」。

祖高美斯多次判斷失誤，鑄成大錯。（Getty Images）

拿玻里鬥紅軍有心得

拿玻里鬥利物浦有一手，今仗明顯早有準備，主帥史巴列堤（Luciano Spalletti）明知紅軍會高位防守，今仗多次以長傳撕破紅軍防線。開賽不足1分鐘奧森漢的攻門，正是最好的例子。奧森漢從祖高美斯的身後直插，快出迎的艾利臣一步，推過門將拗腰起腳，幸好僅僅中柱彈出，利物浦防線早已響起警號。

拿玻里戰術奏效，若把握力更好的話，隨時半場已經攻入6球。利物浦的陣容一向都是「剛剛好」，一旦遇上傷兵時，難以有「Plan B」。縱然高普把輸波責任攬上身，直言需要找出原因，但轉會市場已關閉，就算找得到原因，也只可用手上有限兵源來解決問題。

拿玻里向來鬥利物浦都有一手，今仗針對性部署，助他們在主場大勝一場。（Getty Images）

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