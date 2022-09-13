英女王逝世｜國葬在即警力臨界　英超有限度重開車路士曼聯改期

英女王伊利沙伯二世上周五（9日）駕崩，周末所有體育賽事近乎停止。

來到今周，賽事陸續重開，惟英超能否在本周末完全重開，尚有變數，皆因英女王國葬，將在下周一舉行。



（01:00更新）英超賽會宣布，星期日較後時間舉行的車路士對利物浦，及曼聯對列斯聯，將會延期。連同早已宣布延期的白禮頓對水晶宮，本周英超將上演7場賽事。聲明指，經過球會、警方、部門、直播商及各地的安全顧問商議，得出決定。

英國內所有足球賽事在周末暫停，來到周中陸續重開。足總盃外圍賽首圈及低組別聯賽將在今晚舉行，而周中歐聯夜，30場英冠、英甲及英乙賽事，亦會如期舉行。不過，原定周四歐霸，阿仙奴對燕豪芬一戰，已因「跟歐洲足協、倫敦警方及內部相討」，決定改期。

韋斯咸上周歐協聯賽事前，英女王離世，全場默哀。（美聯社）

歐聯方面，利物浦預料按原定計劃主場迎戰阿積士，熱刺則會作客葡超士砵亭。蘇超格拉斯哥流浪亦會出戰歐聯，但原定周二晚主場對意甲拿玻里，將會因「警察資源受嚴重限制」而延後一天，且不會招待客隊球迷。歐洲足協已表明補償方法，稍後拿玻里主場對流浪，將不會招待流浪球迷。

周末英甲米爾頓凱恩斯對布里斯托流浪，因為英女王離世而改期。（Getty Images）

周中賽事可望如期舉行，周末卻未必。英女王靈柩周三起在倫敦西敏廳停棺，供公眾瞻仰至下周一國葬，料有多國政要參與。加上停棺期間有數以十萬計民眾前往悼念，警力要求前所未見。

哈里王子夫婦（左）與威廉王子夫婦在溫莎堡外，觀看民眾悼念英女王的花束和訊息。（Getty Images）

英超本周末10場賽事，白禮頓對水晶宮早前已宣布因鐵路工人罷工而改期，賽會早前仍未確定餘下9場賽事能全數舉行。體育媒體《The Athletic》指，雖然周五晚阿士東維拉對修咸頓，當地警方已通知可以舉行，但其他賽事仍未有進一步通知。

倫敦警方面臨歷來最大型保安行動。（Getty Images）

倫敦在今輪有3場賽事，包括周六晚熱刺對李斯特城、周日賓福特對阿仙奴，及車路士對利物浦。屆時警力已忙於應付女王國葬的保安行動，能否應付球迷，成為疑問。報道又指，曼聯今輪在主場應付死敵列斯聯，兩軍球迷相遇，份外激動，同樣需要額外警力維持。

英女王在位70載，深受民眾愛戴，預料有數十萬人前往瞻仰遺容。（Getty Images）

前倫敦大都會警察指揮官布羅德赫斯特（Bob Broadhurst）形容今回是國內歷來最大型保安行動。英超能否舉行除了考慮警力，亦要考慮電視台能否應付。《每日郵報》透露，主要直播商天空電視（Sky Sports）的直播車，部分已調派給新聞台使用，或不能應付所有足球直播。

英女王孫兒同場悼念：