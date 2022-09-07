歐聯︱利物浦關注球迷人身安全　記者一條尷尬問題遭高普識破

利物浦歐聯分組賽第一輪將作客拿玻里，紅軍主帥高普（Jürgen Klopp）在賽前記招被提及一條問題，他直斥記者「令人尷尬」，認為對方想「製造新聞」。



利物浦球迷服務（LFC Fan Services）的官方Twitter帳號在今場比賽前強烈呼籲隨軍球迷，避免身穿紅衫在公眾地方聚集、切勿單獨前往市中心，更稱：「要小心你可能成為攻擊、搶劫及偷竊的對象。」

Fans should not congregate in public areas and should avoid becoming isolated in areas away from the port area of the city. We strongly recommend you avoid the city centre. If you chose to visit, please beware that you may be targeted for theft, robbery, or assault. — Liverpool FC Help (@LFCHelp) September 6, 2022

事緣拿玻里球迷數年前曾跟國米擁躉發生騷亂，有國米球迷死亡；球員也曾因比賽跟練習態度欠佳，被極端球迷騷擾、破壞住所或汽車。而去年拿玻里作客李斯特城的歐霸賽事，雙方球迷也一度跟警方起衝突。

去年拿玻里作客李斯特城的歐霸賽事，雙方球迷也一度跟警方起衝突。（Getty Images）

紅軍主帥高普出席賽前記招時，就被媒體提及相關問題，有記者問：「你覺得拿玻里是否一個危險的城市？」

高普立即提高警覺，更被激起怒火，直斥問題十分尷尬，「你想做標題黨、製造新聞。我真的不明白，你是否來自拿破里？你是否覺得這城市很危險？」

高普形容該問題「令人尷尬」，直斥對方想做標題黨，自己不會中計。（Getty Images）

高普指自己來到拿破里後，根本沒有經歷過「正常生活」——球隊完全被保護，只來回球場跟酒店，又如何客觀地回答這道問題？

他認為記者別有用心，「你很清楚人們會討論什麼。若有些球迷跟其他支持者碰面，就會發生某些事，這跟城市完全無關。我不會中你計，如果你不懂問其他問題，也沒有所謂，我可以快點返回酒店，專注於明天（當地時間周三）的比賽。」