歐聯︱利物浦關注球迷人身安全　記者一條尷尬問題遭高普識破

撰文：袁志浩
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利物浦歐聯分組賽第一輪將作客拿玻里，紅軍主帥高普（Jürgen Klopp）在賽前記招被提及一條問題，他直斥記者「令人尷尬」，認為對方想「製造新聞」。

利物浦球迷服務（LFC Fan Services）的官方Twitter帳號在今場比賽前強烈呼籲隨軍球迷，避免身穿紅衫在公眾地方聚集、切勿單獨前往市中心，更稱：「要小心你可能成為攻擊、搶劫及偷竊的對象。」

事緣拿玻里球迷數年前曾跟國米擁躉發生騷亂，有國米球迷死亡；球員也曾因比賽跟練習態度欠佳，被極端球迷騷擾、破壞住所或汽車。而去年拿玻里作客李斯特城的歐霸賽事，雙方球迷也一度跟警方起衝突。

去年拿玻里作客李斯特城的歐霸賽事，雙方球迷也一度跟警方起衝突。（Getty Images）

紅軍主帥高普出席賽前記招時，就被媒體提及相關問題，有記者問：「你覺得拿玻里是否一個危險的城市？」

高普立即提高警覺，更被激起怒火，直斥問題十分尷尬，「你想做標題黨、製造新聞。我真的不明白，你是否來自拿破里？你是否覺得這城市很危險？」

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高普形容該問題「令人尷尬」，直斥對方想做標題黨，自己不會中計。（Getty Images）

高普指自己來到拿破里後，根本沒有經歷過「正常生活」——球隊完全被保護，只來回球場跟酒店，又如何客觀地回答這道問題？

他認為記者別有用心，「你很清楚人們會討論什麼。若有些球迷跟其他支持者碰面，就會發生某些事，這跟城市完全無關。我不會中你計，如果你不懂問其他問題，也沒有所謂，我可以快點返回酒店，專注於明天（當地時間周三）的比賽。」

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