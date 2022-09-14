歐聯｜一人之力撕破熱刺防線　士砵亭尖刀竟是英格蘭子弟兵

在熱刺作客士砵亭的歐聯比賽中，有位英格蘭新星搶鏡！23歲的馬卡斯艾活士（Marcus Edwards）多次用盤扭撕破熱刺後防，幫士砵亭擊敗了這支他兒時效力的母會，獲多位前英格蘭國腳評述讚賞，指他有力入選大國腳。



士砵亭鋒將馬卡斯艾活士十分活躍。（Getty Images）

在上半場補時，艾活士發動了一次精彩的進攻，他在中線附近引球推進，避開多名熱刺球員的防守，躲開了兩次落地攔截，帶到禁區邊傳給隊友，他再入禁區接應，再帶到小禁區邊起腳，被熱刺門將洛里斯救到。

You need to see Marcus Edwards toying with prime Conte's defense pic.twitter.com/u7VByLvGTW — ⚔ 𝚁𝚊𝚍𝚒𝚌𝚊𝚕☣ 𝙼𝚘𝚞𝚛𝚒𝚗𝚑𝚒𝚜𝚝𝚊⚔ (@Jose_Told_You) September 13, 2022

艾活士的表現令評述員高治及真拿斯拍案叫絕。「這是一次難以置信的推進！」高治說：「太壯觀了！沒有很多攻勢可以讓我們全都站起來。」

「多麼強的能力及技術，只是可惜無法入波，但這次一個驚人的攻勢！」

真拿斯說：「你看着他，心想叫他『繼續去，射入佢』。你見到一切都完美，不可思議，包括身體轉向、運動及控制。你都要給予洛里斯肯定，他是防線上最後一人，盡力伸臂去撲，雖然有點運氣，但也是靚救！」

被問到艾活士有沒有能力入英格蘭，擔任評述嘉賓的前英格蘭國腳中場夏格維斯說：「當他踢出這樣的表現時，怎會沒有？場上有多位國腳級球員，但他是踢得最好的一位。他是你想要得到的球員，他可以勝任多個位置。」

「他踢偽9號踢得非常好，他還可踢10號位。他控球非常好。無論在什麼球隊，一定有這樣一個球員的位置。」

艾活士在熱刺踢到2019年，之後他轉到葡超落班。（Getty Images）

23歲的艾活士今場為士砵亭踢偽中鋒，多次在熱刺的後防與中場線間活動，控球及盤扭厲害，令熱刺相當狼狽。他今仗53次觸球，3次射門1次中目標，而且有5次成功突破過人，另外他的傳球成功率亦高，有89.7%。

艾活士賽後說：「我們配得上這場勝利，我們踢出自己的風格。對陣熱刺有種奇怪的感覺，因為我為他們效力過一段長時間。很高興遇到一些熟悉的人，有教練、職員及一些球員。」

艾活士曾為英格蘭小國腳披甲。（Getty Images）

艾活士在倫敦出世，其實是熱刺的青訓產品，由細踢到大，至2019年才轉會到葡萄牙，加盟甘馬雷斯，在葡超站穩正選，愈踢愈好。今年初，艾活士獲葡超勁旅士砵亭青睞，事業更上一層樓。上場歐聯對法蘭克福，他更加入波兼助攻。在今季葡超，他6次上陣，已入兩球及交兩次助攻。

艾活士少年時效力熱刺。（Getty Images）

被問到有沒有打算重回英超，他說：「當然有！這是我的家，希望有一日回來。」談到有沒有想過被選入英格蘭大國腳時，他說：「我沒有想過，但當然，如果入到是一件好事。」

修夫基周四就會公布新一期英格蘭大軍名單，不知會不會看到艾活士的名字？