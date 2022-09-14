沙灘排球亞錦賽｜香港三組合分途出擊　首日獲兩勝明日上演關鍵戰

香港派出三隊組合赴泰國出戰亞洲女子沙灘排球錦標賽，分別為歐陽瑋欣／古蓉蓉（香港一隊）、杜詠彤／黃雯靖（香港二隊）及吳詠嵐／駱映喬（香港三隊），3支港隊周三（14日）出戰預賽，爭奪晉級資格。



3支港隊分別抽入A組、F組及G組，當中歐陽瑋欣／古蓉蓉（香港一隊）進入A組，同組有泰國一隊、哈薩克一隊及新加坡三隊；杜詠彤／黃雯靖（香港二隊）身處G組，同組有日本二隊、澳洲三隊及菲律賓二隊；吳詠嵐／駱映喬（香港三隊）則在F組，與澳洲二隊、哈薩克二隊及瓦努阿圖同組，每組首兩名可晉級。

首日3支港隊分別上演兩場分組賽，香港一隊成功直落兩局2：0（21：10、21：18）擊敗新加坡三隊，早上鬥哈薩克則以1：2（12：21、21：16、13：15）落敗，能否出線尚要視乎明日對強敵泰國一隊的賽果。

香港二隊先對實力強勁的日本二隊，以0：2（8：21、13：21）告負，同日對澳洲三隊再輸0：2（14：21、16：21），明日將鬥菲律賓二隊。

香港三隊早上0：2敗予澳洲二隊（17：21、12：21），同日再對瓦努阿圖，則以2：1擊敗對手，明日將鬥哈薩克二隊，爭取晉級。