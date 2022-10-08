獨木舟遊記｜海下出黃竹角摸鬼手血掌打卡 經銀洲看「海上浮龜」
撰文：CATT’S BLOG
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副熱帶高壓脊持續影響華南，本港連日天氣酷熱，周一開團到海下扒舟，早上友人駕車到西貢轉搭7號小巴到海下。
（出發日期：2022年7月25日）
上午9時45分人齊去海下灣取艇，拍照後二人一艇先划去銀洲──海上浮龜，小休片刻浸浸水。天氣太熱，休息一會，再出發划去黃竹角摸「鬼手」，今日水靜大船不多，好順利約50分鐘到達黃竹角，與「鬼手」、「鬼面」、「血掌」拍過照就在「煙肉岩」下大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，海下划去銀洲、黃竹角咀👇👇👇
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休後，隊友繼續拍片及浸水，鬼手岩附近垃圾不多只執了兩袋及一個膠籃。約下午2時離開「鬼手」，原想划到「血掌」那邊清理膠樽等，但起了風，浪頗大，埋岸怕有危險唯有放棄，繼續划到蜆排燈塔拍照，再划回海洋中心浮潛睇魚仔。
下午4時15分回航，划回海下灣交艇，將兩袋廢膠垃圾送到海下食環垃圾收集站。今日天公造美，陽光充沛，長路線也順利完成，非常感恩。
▼按圖看清路線及沿途風景，划到蜆排燈塔拍照、海洋中心浮潛睇魚仔👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】