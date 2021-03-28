鬼手岩行山路線｜搭船到黃竹角咀起步　睇完石景再探清朝軍事遺跡

撰文： CATT’S BLOG 最後更新日期： 2021-03-28 09:43

周三吹微風，天氣有點悶熱，今日安排了搭艇到黃竹角咀摸鬼手，經大嶺、鳯凰笏頂走回大美督。 （行山日期：2021年3月17日）

早上與友在西貢全記食早餐，搭8時40分班車到黃石碼頭。到達後隨即搭艇到黃竹角咀，下船後先到鬼手岩打卡，因水快漲要把握時機。拍過照再探煙肉岩、鬼面石等。

按圖看清路線及沿途風景，搭艇到黃竹角咀，到鬼手岩、煙肉岩、鬼面石打卡▼

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看過石景四人一組綑一段路，開始崎嶇山路登山上大嶺。大嶺高約152米，嶺上有個黃竹角墩台，建於康熙七年，是清朝軍事重地。

在墩台拍過照，開始要長征沿山脊，走經昂莊山、白角山、鳯凰頭、鳯凰笏頂至跌死狗山腰大休。別小看黃竹角這條山脊只有百多二百米高，但不停的上上落落，又想不到今日天氣較悶熱，到達大休點已是下午1時多。

按圖看清沿路路況，登山上大嶺黃竹角墩台，沿山脊走經多座山到跌死狗山腰大休▼

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休息足夠，等齊隊友，下午2時多又起步，走跌死狗山腰林徑接回環湖徑。到達船灣淡水湖郊遊徑後，還有漫漫長路，續經鵝髻頂、虎頭沙、三門山、砵樹環至長牌墩，又再停下休息等齊尾隊。

按圖看清沿路路況，走跌死狗山腰林徑接回環湖徑，到長牌墩第二休▼

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待隊友齊集，再走最後一段經伯公咀、東頭洲副壩至三門墩，走過白沙頭接大壩出大美督，全程走約17公里，走了9個多小時。

按圖看清沿路路況，再走最後一段路，走過白沙頭接大壩出大美督▼

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（編按：半走「環湖出咀」仍是長途路線，留意時間，量力而為。）

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（部份相片取自隊友）

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