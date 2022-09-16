渣馬取消｜霍啟剛由期望變失望　收體育總會求助　盼政府清晰指引

今日（16日）香港的體育迷心情相信大起大落，明明中午一片光明，「新世界維港泳2022」如期舉行，並提供1500個參賽名額。不過，「渣打香港馬拉松2022」卻在傍晚宣布取消。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛也有同感，他在社交網站撰文表示「期望更多好消息，最後卻沒有更多好消息…失望…」。



香港體育盛事命運迥異 渣打馬拉松取消 港足友賽、維港泳照搞

下午得悉維港泳如期舉行，霍啟剛在Facebook發文，表示「花咗好多時間同政府溝通協調，大家嘅努力冇白費，終於迎來好消息」。他還希望接下來可以聽到更多好消息，更多大型體育活動可以順利舉辦。

霍啟剛對渣馬取消表示非常遺憾及失望。（霍啟剛Facebook）

怎料過了5小時，霍啟剛的期待變成失望，因為渣馬取消。他在Facebook表示：「期望更多好消息，最後卻沒有更多好消息…失望…」

他寫：「對於今年渣打馬拉松主辦方未收到批准而無奈取消賽事，本人感到非常遺憾。」

渣馬2022取消。（資料圖片/盧翊銘攝）

「歷經接近三年的疫情，社會各界已經累積足夠的防疫經驗，能夠在確保參加者安全及健康的情況下舉辦活動。今次主辦方積極制定方案，尋求最安全的模式舉辦馬拉松，早前本人亦盡力為主辦方及政府協調，但是最終賽事未能如期舉辦，難免感到失望。」

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「近日收到不少體育總會的求助，對於來年舉辦的賽事仍然充滿不確定性。在此希望政府往後能夠盡早公布清晰的指引，預留足夠時間予主辦方做好籌備工作，善用體育盛事推動香港復甦步伐。」